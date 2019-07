Les citoyens de Lorrainville peuvent désormais élever des poules en ville

La nouvelle réglementation autorisant la garde d'un maximum de deux poules dans un poulailler urbain au toit grillagé est en vigueur depuis le début du mois de juin.

Les personnes intéressées doivent auparavant obtenir un permis auprès de la municipalité au coût de 25 dollars.

Le maire, Simon Gélinas, explique que des citoyens avaient manifesté de l'intérêt en ce sens et que la nouvelle réglementation uniformise aussi la réglementation.

Il y a quelques citoyens qui mentionnaient leur intérêt à pouvoir avoir quelques poules à la maison pour leur plaisir et pour avoir quelques petits cocos le matin , fait valoir M. Gélinas. Parce qu'on savait qu'il y avait un besoin, il y avait une demande, il y avait déjà des ces animaux-là sur le territoire de la municipalité. Et on voulait uniformiser ça, rendre ça légal pour que les gens puissent avoir ces poules-là et se sentir à l'aise de les avoir.

Depuis deux ans, les citoyens de Ville-Marie peuvent aussi avoir des poules à la maison dans le secteur urbain.