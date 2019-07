La culture de l'orge au Bas-Saint-Laurent : les défis d'un marché « en explosion »

Depuis plus d’une décennie, l’entreprise Malt Broue cultive l’orge à Témiscouata-sur-le-Lac et le transforme en malt. Bien qu’elle approvisionne des microbrasseries d’un peu partout dans la province, elle doit composer avec plusieurs enjeux, dont la distance.

En 2008, l’idée de produire du malt québécois était encore ambitieuse.

La vice-présidente de Malt Broue, Cindy Rivard, admet qu'avec seulement une trentaine de microbrasseries alors présentes sur le marché québécois, la production de malt aurait pu rapidement frapper un mur.

Qu’à cela ne tienne, Cindy Rivard et son conjoint Dany Bastille se sont lancés en affaire.

On se disait "On va le faire quand même". Cindy Rivard, vice-présidente de Malt Broue

Cindy Rivard Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Aujourd'hui, en 2019, on a plus de 200 microbrasseries au Québec. On a aussi des clients au Nouveau-Brunswick. On développe l'Ontario. C'est un marché qui est en explosion et on en profite enfin! , lance Cindy Rivard.

Une économie locale

À la microbrasserie Le Caveau de Trois-Pistoles, faire affaire avec Malt Broue tombait sous le sens.

Environ 90 % de leurs bières sont brassées avec ce produit bas-laurentien.

Je trouve que ça ne fait pas de sens de traverser l'Atlantique avec du malt, des sacs de grain. On en produit assez ici. Nicolas Falcimaigne, copropriétaire et brasseur au Caveau des Trois-Pistoles

Nicolas Falcimaigne, brasseur Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

On travaille dans le sens de favoriser l'économie locale, et aussi pour l'environnement, parce que le malt qu'on utilise, Malt Broue l'a acheté sur les marchés régionaux aussi , explique le copropriétaire et brasseur au Caveau des Trois-Pistoles, Nicolas Falcimaigne.

D’une région à l’autre

Malt Broue approvisionne une soixantaine de microbrasseries au Québec et souhaite poursuivre son expansion.

Malgré un marché en croissance, la distance demeure un défi de taille.

Malt broue approvisionne une soixantaine de microbrasseries au Québec. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

On est loin des marchés. On a un distributeur à Montréal. Ça nous aide beaucoup. Cindy Rivard, vice-présidente de Malt Broue

On a choisi de faire un malt de spécialité aussi. C'est un malt qui est utilisé en plus petites quantités. Donc, ça nous prend un distributeur pour les plus petits brasseurs qui vont acheter juste quelques poches à la fois , soutient Cindy Rivard.

Malt Broue souhaite maintenant faire affaire avec plus de microbrasseries de l'Est-du-Québec pour développer des bières 100 % régionales.