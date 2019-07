La lutte : le sport-spectacle qui galvanisait le Forum dans les années 1950

Saviez-vous qu’à une certaine époque, la lutte occupait le second rang des sports les plus populaires au Québec juste derrière le hockey? Les combats de lutteurs québécois tels qu’Yvon Robert, Édouard Carpentier, Ovila Asselin, Maurice Vachon et tant d’autres, attiraient au Forum des milliers d’amateurs. Radio-Canada a présenté plusieurs matchs durant l’âge d’or de la lutte au Québec.