Le rapport sur toute l'affaire Wettlaufer attendu mercredi

On s'attend à ce que le rapport de la juge Gillese recommande des mesures pour renforcer la sécurité des patients dans les centres de soins de longue durée de l'Ontario.

Elle avait d'ailleurs dit aux familles à l'ajournement des audiences en septembre que leur deuil et leur chagrin n'auront pas été vains. La profondeur de votre peine servira de catalyseur pour améliorer de façon durable et réelle les soins des patients et la sûreté des centres de soins de longue durée , leur avait-elle précisé.

Elizabeth Wettlaufer a été condamnée en juin 2017 à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de huit de ses patients et tentative de meurtre contre six autres dans des résidences du sud-ouest de la province de 2007 à 2016.

L'ex-infirmière a été radiée de son ordre professionnel un mois plus tard après avoir été reconnue coupable d'inconduite professionnelle devant un comité disciplinaire. Le comité avait notamment qualifié toute l'affaire du plus grave cas d'inconduite de son histoire .

Elizabeth Wettlaufer lors de son interrogatoire par la police à l'automne 2016. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement Wynne avait alors ordonné une enquête publique pour comprendre comment une infirmière a pu tuer en toute impunité des résidents dans des centres de soins de longue durée de la province et dans une résidence privée. L'âge de ses victimes variait de 75 à 96 ans. Mme Wettlaufer avait également admis qu'elle avait tenté d'en tuer six autres sur une période de dix ans.

L'enquête publique n'était toutefois pas un procès, si bien que personne ne sera accusé de quoi que ce soit et les recommandations de la commissaire Gillese ne seront pas contraignantes. Les preuves et les témoignages qui y ont été présentés ne pourront pas non plus servir à d'éventuelles poursuites au civil.

Impunité et imputabilité

La commission s'est penchée sur le contexte dans lequel les crimes ont été commis et les facteurs qui ont contribué à l'accomplissement des meurtres ainsi que sur les politiques provinciales en matière de soins de longue durée, les protocoles des trois foyers d'accueil où travaillait la meurtrière et les mécanismes de surveillance de la province. Objectif : redonner confiance aux Ontariens dans leur système de soins de longue durée.

La majorité des victimes de Wettlaufer résidaient au foyer Caressant Care de Woodstock. Photo : Radio-Canada

Des familles de victimes avaient regretté à la fin des audiences que les employeurs d'Elizabeth Wettlaufer aient gardé le silence sur leurs responsabilités dans cette affaire. L'avocat Alex Van Kralingen, qui représente certaines d'entre-elles, affirme que ses clients s'attendaient à ce que la commission soit un processus de guérison, mais que cela n'a pas été le cas.

Il ne fait aucun doute qu'Elizabeth Wettlaufer est la seule responsable de ses actions, mais il reste que mes clients ont été très déçus de voir que certains intervenants, en particulier les employeurs de l'infirmière, aient rejeté le blâme sur les autres... On s'interroge donc toujours sur l'imputabilité de chaque partie dans cette affaire. Alex<span class="nbsp"></span>Van<span class="nbsp"></span>Kralingen, l'un des avocats des familles des victimes

L'avocate Suzan Fraser, qui représentait l'Association ontarienne des 78 000 pensionnaires des foyers de la province, reconnaît que certains intervenants dans cette cause ont raté l'occasion d'admettre les erreurs qu'ils avaient commises au sujet des agissements et des comportements de la meurtrière.

L'avocat Alex Van Kralingen Photo : Radio-Canada

Me Van Kralingen affirme que le gouvernement Ford devra répondre à de sérieuses questions de la part de ses clients si jamais il devait ne donner aucune suite aux conclusions de la commissaire. Si l'on veut s'attaquer au cœur du problème, le gouvernement devra injecter des fonds supplémentaires dans le système, à la lumière des recommandations du rapport , dit-il.

Il rappelle que ses clients ont rencontré la ministre Christine Elliott à ce sujet il y a quelques mois, sans toutefois être complètement rassurés. Notamment car celle-ci leur a confié que son gouvernement s'est engagé à ajouter des places dans les centres de soins de longue durée.

Je ne voudrais pas que la ministre se méprenne sur le fait que nous avons besoin d'améliorer la qualité de vie des résidents, ce qui implique d'embaucher notamment plus d'infirmières, d'inspecteurs, de pharmaciens... et non pas seulement d'ajouter des lits dans les foyers de la province, bien que cette initiative soit louable. Alex<span class="nbsp"></span>van<span class="nbsp"></span>Kralingen

Me Fraser se dit néanmoins confiante que le rapport permettra de prévenir d'autres tragédies du genre.Elle pense que la commissaire insistera sur l'importance d'améliorer la qualité des soins et la sécurité, la dignité et l'indépendance des patients .

Le rapport examinera donc, selon elle, la surveillance réglementaire de ce secteur de la santé au sein du ministère de la Santé, du Bureau du coroner en Ontario, de l'Ordre des infirmières autorisées et des centres de soins de longue durée dans la province.

La ministre de la Santé Christine Elliott a déjà rencontré les familles de certaines victimes d'Elizabeth Wettlaufer. Photo : Radio-Canada

L'avocate pense que la commissaire Gillese pourrait aussi avoir porté son attention sur le phénomène des tueurs en série en milieu hospitalier, en conscientisant le public à cette triste réalité.

Des problèmes de transparence

Les audiences publiques ont révélé des faits déconcertants au sujet de la transparence au sein du ministère, des organismes de réglementation et des foyers. L'Ordre avait par exemple admis que Mme Wettlaufer lui avait menti à plusieurs reprises au sujet de sa dépendance aux drogues et à l'alcool et de ses tendances suicidaires, mais il considérait que ses problèmes de santé n'étaient pas suffisamment graves pour affecter son travail.

Il avait toutefois gardé des informations confidentielles sur le passé médical de la meurtrière, lorsque celle-ci consommait des médicaments à l'Hôpital de Geraldton, où elle travaillait à la fin des années 1990.

En septembre 1995, l'hôpital avait prévenu l'Ordre qu'Elizabeth Wettlaufer s'était évanouie après avoir avalé des comprimés de Lorazepam, un anxiolytique, qu'elle avait subtilisés à l'infirmerie de l'établissement.

La présidente de l'Ordre des infirmières de l'Ontario, Anne Coghlan, a témoigné à l'enquête publique l'été dernier. Photo : Capture d'écran

L'Ordre a par la suite reconnu qu'il n'avait pas assez d'informations sur l'inconduite professionnelle de Mme Wettlaufer au foyer Caressant Care pour établir avec certitude qu'elle avait tendance à négliger ses tâches, même si son travail ne répondait pas souvent aux normes de la profession.

L'Ordre s'était néanmoins défendu de ne pas avoir fait son travail lorsqu'Elizabeth Wettlaufer a été renvoyée de la résidence Caressant Care deux ans avant qu'elle ne confesse ses meurtres.

À ce manque de transparence, s'ajoutent des problèmes de communication.

La direction du foyer Caressant Care avait par exemple écrit une lettre de recommandations à Elizabeth Wettlaufer, lorsqu'elle a renvoyé l'ancienne infirmière en 2014 pour des erreurs de dosage avant que la meurtrière ne soit recrutée au foyer Meadow Park.

L'un des centres de soin de longue durée où Elizabeth Wettlaufer a travaillé à London. Photo : Radio-Canada

Me van Kralingen soutient que la direction de Caressant Care n'a pas compris l'urgence de la situation. Si la direction de Caressant Care pensait qu'elle représentait un danger pour des pensionnaires dans n'importe quel foyer où elle chercherait à se replacer, elle aurait dû avertir l'Ordre à ce sujet , dit-il.

La direction de Meadow Park n'avait pas cru bon non plus d'avertir l'Ordre lorsqu'elle a réalisé que Mme Wettlaufer avait des problèmes de toxicomanie. La meurtrière avait d'ailleurs fait une surdose le week-end de sa démission.

Une loi trop compliquée

Les audiences ont ensuite démontré que la loi provinciale de 2010 sur les soins de longue durée était complexe et que les directives et les protocoles du ministère sont nombreux, voire confus, pour être compris à la lettre dans les centres de soins de longue durée.

Me Van Kralingen dit d'ailleurs espérer que la commissaire Gillese propose de modifier la loi, mais aussi les règlements qui encadrent la profession d'infirmière pour éviter que pareille tragédie ne se reproduise. Les foyers ont une piètre compréhension du cadre réglementaire entourant l'obligation de rapporter tout manquement au ministère ou à l'Ordre.

Or, ces règlements existent selon lui pour protéger les patients les plus vulnérables. À quoi sert la loi si personne ne s'y conforme? , s'interroge-t-il. Me Fraser est du même avis.

La loi doit nous permettre d'être aussi confortables avec l'idée de rapporter des cas d'agression et de négligence contre des aînés comme nous le faisons pour les enfants... Il existe une obligation de rapporter au ministère tout soupçon d'inconduite dans ces foyers. Suzan Fraser, avocate de l'Association ontarienne des résidents des centres de soins de longue durée

Il existe néanmoins, selon Me Van Kralingen, une culture de l'indifférence dans le système des soins de longue durée et il est devenu nécessaire de changer les mentalités en ayant une action concertée à ce sujet entre le ministère, l'Ordre, les foyers, les syndicats et les pensionnaires.

Me Fraser ajoute qu'il est important aussi de créer dans les foyers une culture entourant les droits des patients. Plus vous autoriserez un patient et sa famille à prendre part aux questions concernant ses soins, plus vous optimiserez sa sécurité , dit-elle.

Me Van Kralingen précise que la sécurité des résidents va de pair avec la qualité de leurs soins.

Des problèmes de recrutement

Les audiences ont par ailleurs identifié des problèmes de recrutement et de rétention d'infirmières dans la province, en soulignant que le secteur des soins de longue durée est sous-financé de façon chronique. Le manque de financement a créé un milieu de travail où le roulement des employés est chose courante, de sorte qu'il était devenu plus difficile de détecter les agissements de la meurtrière.

La pénurie de personnel infirmier, en particulier dans les petites localités, fait en sorte que les candidats techniquement qualifiés sur papier sont embauchés peu importe leur parcours professionnel ou l'environnement dans lequel ils ont travaillé. Alex<span class="nbsp"></span>Van<span class="nbsp"></span>Kralingen

L'avocat du groupe AdvantAge Ontario, Jared Schwartz, avait souligné que le travail des infirmières dans ces centres est perçu comme peu enviable dans la profession, parce qu'elles sont surchargées de travail et que les salaires y sont moins intéressants qu'en milieu hospitalier.

Deux proches proches de victimes d'Elizabeth Wettlaufer, Laura Jackson et Arpad Horvath Jr. Photo : La Presse canadienne / Dave Chidley

Me Schwartz avait ajouté que les foyers s'en remettent davantage à des agences de placement pour leur trouver des vacataires pour remédier au manque de personnel, ce qui a pour conséquence, selon lui, de niveler par le bas la qualité des services aux résidents.

Un accès facile aux drogues

Les audiences avaient aussi relevé des problèmes dans le système de gestion des médicaments dans les foyers, dans leur entreposage sécuritaire et dans leur administration aux patients. Caressant Care avait par exemple remarqué qu'Elizabeth Wettlaufer commettait de nombreuses erreurs dans l'injection de médicaments aux mauvais patients, ou aux mauvais moments de la journée ou encore sans prescription d'un médecin.

Susan Horvath tient la photo de son père, Arpad Horvath Sr, à l'extérieur du tribunal de Woodstock en juin 2017. Photo : La Presse canadienne / Dave Chidley

Me Van Kralingen dit espérer que la commissaire formule des recommandations sur la numérisation des inventaires de médicaments et le recours aux pharmaciens dans les centres de soins pour aider les administrations à mieux gérer leurs stocks. Beaucoup de foyers en Ontario utilisent toujours des registres obsolètes en papier pour compiler et gérer leurs inventaires , dit-il.

Les audiences ont en outre montré que Mme Wettlaufer avait facilement accès à des médicaments comme des opioïdes pour nourrir sa dépendance aux drogues et qu'elle volait des médicaments à ses employeurs.

Le ministère de la Santé avait eu vent de ces manquements dès 2007 dans des rapports d'incidents, qui n'ont pris tout leur sens que lorsque l'ancienne infirmière est passée aux aveux en octobre 2016 en demandant de l'aide au Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto.