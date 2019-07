Les terres noires de la Montérégie en voie de disparition

Denis Van Winden cultive des légumes à Sherrington, dans la région qu'on a baptisée les Jardins du Québec. Ce secteur de la Montérégie compte parmi les terres les plus fertiles de la province, résultat du retrait de la mer de Champlain qui les recouvrait il y a plusieurs milliers d'années.

C'est un sol qui est très très riche en matières organiques. Alors ce sol-là, pour les cultures de laitues, d'oignons, les cultures racines comme les carottes, betteraves, panais... C'est des sols qui vont nous donner des hauts rendements , dit le producteur agricole.

De la terre noire de grande qualité. Photo : Radio-Canada

La richesse du sol, combinée au climat favorable dans la région, est idéale pour la culture maraîchère. Mais l'ingrédient principal de cette recette, les terres noires, disparaît peu à peu.

Selon l'agronome Jean Caron, professeur à l'Université Laval, deux phénomènes sont principalement en cause. Leur décomposition naturelle, parce qu'on les a drainées, puis elles sont très oxygénées, puis à ce moment-là les microbes dégradent la matière organique; mais également le deuxième phénomène, c'est l'érosion éolienne, parce que ce sont des sols très légers.

Ainsi, deux centimètres de cette précieuse terre se volatilisent chaque année, alors qu'il en reste en moyenne un mètre. À ce rythme, elles auront complètement disparu d'ici un demi-siècle. Ce serait une catastrophe, puisque la région produit 35 % de la culture maraîchère au Québec en ce qui concerne le volume, et 50 % pour ce qui est de sa valeur.

Pour renverser la vapeur, 14 producteurs agricoles du secteur se sont alliés à la Chaire de recherche CRSNG en conservation et en restauration des sols cultivés, dirigée par Jean Caron. Elle a été lancée expressément pour s'attaquer à ce problème.

Plus de 11 millions de dollars seront investis sur cinq ans pour trouver des solutions. De ce montant, 7 millions de dollars proviennent directement des poches des agriculteurs.

C'est d'essayer de trouver une méthode pour que notre courbe de dégradation se stabilise, pour qu'on soit encore capables de cultiver ces sols-là. Parce que si on ne fait rien, dans 40 ou 50 ans, on ne cultive plus ici. Denis Van Winden

Denis Van Winden est producteur maraîcher. Photo : Radio-Canada

Le producteur maraîcher a décidé de consacrer une partie de ses terres à la recherche. Parmi les solutions à l'essai : ériger des brise-vent en faisant pousser du saule sur de minces bandes dans les champs afin de freiner l'érosion éolienne.

On cultive aussi une plante appelée le miscanthus, qui est fauchée et étendue dans les champs pour régénérer la biomasse. On va rapporter de la matière organique pour s'assurer que ce qu'on rapporte annuellement compense ce qu'on perd annuellement, parce que le sol est en décomposition permanente. Alors on ramène du matériel neuf, de la nouvelle nourriture , explique Jean Caron.

Des écrans de saules pour protéger la terre noire. Photo : Radio-Canada

Ces procédés ont d'abord été testés en laboratoire et en serre, avant d'être implantés dans les champs cet été. Les résultats préliminaires sont prometteurs. On a des pistes suffisantes pour croire qu'on peut déjà espérer ralentir de façon importante la dégradation due à la décomposition et également les pertes encourues par l'érosion éolienne , dit l'agronome de l'Université Laval.

Au-delà des terres, c'est aussi l'avenir de plusieurs familles d'agriculteurs qui est en jeu. J'espère que ces terres-là dans 100 ans vont être encore cultivées. Moi, je veux de la continuité. Moi, je veux que ma relève future soit encore capable de cultiver des légumes , dit Denis Van Winden.