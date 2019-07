Traversée internationale du lac Saint-Jean : Xavier Desharnais en spectateur... ou presque

C'est une nouvelle étape pour celui qui se dit à la retraite depuis le mois d'octobre dernier. Xavier Desharnais, qui occupe désormais le poste d'agent de développement à la Fédération de natation du Québec, couvrira la course sur ses comptes personnels Facebook et Instagram. Il suivra en temps réel la course de 32 km qui sépare Péribonka et Roberval.

Le Sherbrookois avoue que ça lui « fait bizarre » de ne pas participer à la course qu'il a manqué de remporter de très peu l'année dernière. Mais il se dit prêt à couvrir l'événement.

Grand nageur dans l'âme, le nouveau retraité ne chôme pas. Xavier Desharnais travaille activement sur des projets personnels, comme une traversée de la Manche et compte se rendre dans d'autres endroits reconnus mondialement.