La Régie de l’énergie autorise la construction d'une ligne à haute tension de 262 km

La Régie de l’énergie du Québec autorise la construction de la ligne de transport d’électricité de 735 kV entre le poste Micoua, sur la Côte-Nord et celui du Saguenay.

Dans une décision rendue le 25 juillet, la régisseuse de la Régie de l’énergie Esther Falardeau conclut qu’Hydro-Québec peut aller de l’avant avec la construction de la nouvelle ligne de transport d’énergie.

Cette ligne permettra de transporter plus d’électricité de la Côte-Nord et du Labrador vers les grands centres de consommations situés dans le corridor Québec-Montréal.

Tracé de la ligne Micoua-Saguenay. Photo : Radio-Canada

Hydro-Québec dit accueillir la décision d' un bon œil . Le porte-parole Maxence Huard-Lefebvre se réjouit du fait que ce soit cette option et non pas une autre qui ait été retenue.

Dans le dossier, la société d'État s’opposait à un groupe d’intervenants qui recommandaient à la Régie de ne pas approuver le projet dans sa forme actuelle, d’exiger des examens plus approfondis ou simplement de le rejeter.

Les intervenants s’opposant à Hydro-Québec Association Hôtellerie Québec et Association des restaurateurs du Québec (AHQ-ARQ)

Association québécoise des consommateurs industriels d’électricité et Conseil de l’industrie forestière du Québec (AQCIE-CIFQ)

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI)

Nalcor Energy Marketing Corporation (NEMC)

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA)

À ces opposants, Hydro-Québec a répondu s’être largement acquittée de son fardeau de preuve et réitère que sa preuve documentaire est complète, que sa planification est robuste et qu’elle s’appuie sur les meilleures hypothèses disponibles .

La ligne Micoua-Saguenay Longueur : 262 km

Début prévu des travaux : automne 2019

Mise en service prévue : automne 2022

Coût total estimé du projet : 792,3 millions de dollars

Consommation future de la Côte-Nord

L’un des enjeux de l'analyse concernait les prévisions de la demande future en électricité sur la Côte-Nord.

C’est que la diminution de la consommation nord-côtière constitue une des justifications d’Hydro-Québec pour la construction de la ligne et le transfert de plus d’énergie vers l’ouest.

Les intervenants opposés au projet remettaient en question les estimations de besoins futurs en électricité de la Côte-Nord.

La Régie a cependant penché du côté d’Hydro-Québec. La Régie retient […] qu’il faudrait que le Distributeur se soit trompé de 50 % sur sa prévision sur la Côte-Nord pour qu’on puisse considérer que le Projet n’est plus requis , peut-on lire dans la décision de 66 pages.

Hydro-Québec justifie également la nécessité de la ligne Micoua-Saguenay par la fermeture des centrales thermiques de Tracy et de La Citière, de même que de la centrale nucléaire de Gentilly-2, toutes situées près des grands centres de consommation d’énergie.

La Régie dit retenir que la fermeture de ces centrales, de concert avec la baisse de demande prévue sur la Côte-Nord, pourrait, dans certaines situations, mettre à risque la fiabilité du réseau de transport et pourrait entraîner la perte totale du réseau .

Autres solutions

La Régie a également été amenée à évaluer deux autres solutions qui auraient pu répondre de meilleure manière aux besoins du réseau électrique québécois.

En plus de la ligne Micoua-Saguenay, une des solutions envisagées résidait dans la construction d'une ligne d'environ 425 kilomètres entre les postes Outardes et Laurentides. Cette option était considérablement plus chère, selon la société d'État.

L'autre solution possible passait par l'installation d'équipements de compensation dans six postes du corridor Manic-Québec déjà existant. Cette autre option représentait une solution « minimale et à court terme », toujours selon Hydro-Québec.

Après l’étude d’analyses économiques, la Régie favorise également la ligne Micoua-Saguenay par rapport aux autres lignes considérées.