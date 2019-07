Le bushcraft : pour faire connaissance avec la nature

Ce n’est pas tout à fait de la survie en forêt, et ça ne fait pas vraiment partie du mouvement survivaliste. Le bushcraft, c’est cette activité qui prône une cohabitation minimaliste avec la nature et une grande connaissance de celle-ci.

Billy Rioux affirme fièrement qu’il vit dans la forêt à différents moments de sa vie depuis l’âge de huit ans. Pas étonnant qu’il soit le premier à publier un livre en français en Amérique du Nord sur le bushcraft, qu’il qualifie d’une méthode de survie relax . Une activité de plein air qui, sans être complètement méconnue, gagnerait à être démocratisée, d’après lui.

Une recherche rapide sur le web permet de réaliser que ce loisir se situe quelque part entre la tradition des peuples autochtones, la survie militaire et la vie des premiers colons de la Nouvelle-France. Moi, je me retrouve plus dans le mouvement des colons canadiens-français , explique Billy Rioux.

Dans son livre, Billy Rioux explique quels sont ses quinze outils essentiels pour aller en forêt. Un instrument de navigation, un dispositif d'allumage, un outil tranchant, un sac de couchage et des cordes font partie de l'équipement minimal du bushcraft, selon l'auteur. Photo : fournie par Billy Rioux

Le bushcraft, selon moi, est la meilleure manière qui soit de réapprivoiser notre environnement naturel. Billy Rioux, auteur

Pour s’initier à cette activité, l’ aventurier de l’histoire originaire de Rivière-du-Loup propose aux futurs adeptes de prendre leur temps. Moi, je dis toujours que vaut mieux faire du bushcraft le ventre plein que le ventre vide , souligne-t-il pour démontrer que l’idée n’est pas de se mettre dans une situation risquée.

En plus de trouver de la nourriture dans la forêt, cette activité de connaissance de la nature et de l’environnement exige aussi de se construire un abri et de se faire un feu. Billy Rioux pratique le bushcraft hiver, comme été. Il croit que son livre, en plus d’être le premier en français, est parmi les rares ouvrages au pays adaptés au territoire et aux saisons.

L'auteur du livre Bushcraft – La survie relax a construit cette cabane « exclusivement avec des outils à main ». Il y a vécu pendant un an. Photo : fournie par Billy Rioux

Respect du territoire et de la nature

Un des aspects importants de l’activité est celui du respect. Puisqu'il faut couper des branches d’arbres, ce n’est pas possible d’en faire dans les parcs nationaux , comme le souligne Billy Rioux.

Il propose donc les pourvoiries et les zones d’exploitation contrôlée (zec) comme lieux pour vivre en forêt. Il faut s’y rendre et parler avec les propriétaires et leur expliquer ce qu’on vient faire, précise-t-il. Ça doit se faire dans le respect. Il admet qu’ils sont peu nombreux, les propriétaires qui connaissent le bushcraft, mais que lorsqu’il explique son intention, il se fait rapidement comprendre.

À la Fédération québécoise des gestionnaires de zecs, Benjamin Lavallée indique que c’est possible de dormir en mode sauvage dans le territoire des zecs. Les conditions varient d’une zone à l’autre, mais la réglementation permet aux usagers d’installer leur abri ou leur tente pour la nuit à plusieurs endroits sur les sites.

Un site de camping sauvage dans une zec du Québec. Photo : fournie par la Fédération québécoise des gestionnaires de zecs

Le conseiller aux communications de la fédération ajoute toutefois qu’il faut être prudent, notamment durant la saison de la chasse. Il existe aussi de nombreux terrains privés sur les zecs, donc il est primordial de communiquer avec les propriétaires.

La demande pour le bushcraft et la survie en forêt n’est pas très forte, mentionne pour sa part Dominic Dugré, secrétaire général de la Fédération des pourvoiries du Québec. Mais certaines pourvoiries du réseau sont adaptées aux activités de survie dans la nature et peuvent même offrir des cours. Il faut trouver la bonne pourvoirie , prévient-il toutefois.

Et comme l’art du bushcraft passe par l’idée d’avoir le moins d’outils possible pour vivre dans la forêt, Billy Rioux met l’accent sur le fait qu’il faut être bien préparé.