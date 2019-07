UFC : Marc-André Barriault veut renouer avec la victoire samedi soir à Edmonton

Après s'être incliné par décision unanime contre l'Américain Andrew Sanchez lors de ses débuts dans l'UFC en mai dernier, l'athlète de 29 ans était déçu de ne pas avoir montré toute l'étendue de son arsenal.

Pour ce deuxième combat, Barriault, surnommé Power Bar, affronte à nouveau un adversaire d'expérience qui présente une fiche de sept victoires et quatre défaites dans le plus prestigieux circuit d'arts martiaux mixtes au monde.

Je m'attends à ce qu'il me sous-estime beaucoup, je le vois déjà dans sa façon de se comporter. C'est correct, ça ne me dérange pas, moi je vais causer la surprise , déclare le Gatinois.

Je vais lui montrer quel genre d'animal je suis. Marc-André Barriault, combattant de l'UFC

Barriault prévoit être agressif dès le 1er round en s'emparant du centre de l'octogone afin de dicter le rythme du combat. Il s'est d'ailleurs préparé en conséquence.

J'ai vraiment misé sur l'équilibre de mon camp d'entraînement, balancé la récupération, puis je pense que c'est la clé qui fait que mon corps est vraiment à 100 % à l'approche de ce combat , assure le Québécois.

Apprivoiser la machine qu'est l'UFC

En mai dernier, Power Bar, qui réside maintenant à Québec, a effectué ses débuts devant famille et amis, à Ottawa, à quelques kilomètres de là où il a grandi. Même s'il s'y était préparé, l'ampleur du soutien de la foule l'avait impressionné.

Ça m'a pris un peu de temps au premier round à me sortir de tout ça et à finalement me mettre dans le combat , reconnaît le gaillard de 6 pieds 1 pouce.

Cette fois-ci, c'est loin des siens qu'il vogue au travers du cirque médiatique qui précède un gala de l'UFC. Et c'est une bonne nouvelle, selon le principal intéressé.

Partir en avion, découvrir une nouvelle ville, voir du nouveau monde, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup , confie-t-il.

Ça ne signifie pas qu'il n'aime pas se battre à la maison, loin de là. En fait, Marc-André Barriault souhaite livrer une performance qui donnera le goût aux dirigeants de l'UFC de revenir organiser des soirées de combats au Québec.