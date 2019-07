Risque d’incendie extrême dans l’Est-du-Québec en fin de semaine

D’ici dimanche, l'indice de danger d’incendie oscillera entre élevé et extrême partout dans la province.

Les températures chaudes et les vents créeront des conditions propices aux incendies en cette période où les vacanciers sont nombreux dans nos forêts.

L’Est-du-Québec figure parmi les régions les plus à risques.

Le risque d’incendie sera extrême dans quatre secteurs de la Côte-Nord : Île d’Anticosti (samedi), Rivière Romaine (samedi et dimanche), Rivière Moisie (samedi et dimanche) et Rivière Petit-Mécatina (samedi).

En Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent, le risque d'incendie sera très élevé dans la plupart des régions samedi.

Le risque augmentera même dimanche au niveau extrême dans l’ouest du territoire et sur la pointe gaspésienne.

La SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu invite donc à la vigilance lors d'activités comme les feux de camp, les feux d’artifice, l’emploi d’un véhicule tout-terrain ou l’usage d’articles de fumeurs.

Plus de 150 incendies ont été allumés depuis le début de la saison. La plupart sont attribuables à l'activité humaine.