Une lutte serrée s'annonce entre les femmes à la course Tely 10

La 92e course à pied Tely 10 pourrait être une des compétitions les plus serrées de l’histoire de l’événement.

Au moins cinq coureuses d'élite rivalisent pour le titre féminin, selon Art Meaney, figure incontournable de la communauté de coureurs de Terre-Neuve et champion du Tely 10 en 1979.

Je pense que cette année, la course féminine va être très serrée. [...] Ce sont des coureuses talentueuses qui sont peut-être les meilleures dans l’histoire de la province. Art Meaney, ancien champion du Tely

Art Meaney indique qu’Anne Johnston, Jennifer Murrin, Jennifer Barron, Julia Howard et Kate Bazeley pourraient toutes gagner la course de 10 milles (16 km) dimanche matin.

Le 14 juillet, Anne Johnston, Jennifer Murrin et Kate Bazeley étaient parmi les sept premiers compétiteurs à franchir la ligne d’arrivée de la course Mews 8K, à Saint-Jean.

Anne Johnston, la coureuse la plus vite au Tely 10 de 2015 et la deuxième Canadienne la plus vite au marathon de Boston de 2019, est l'une des favorites et pourrait également battre le record de 55 minutes et 34 secondes établi par Kate Bazeley en 2016.

Anne Johnston est une des coureuses élites de la province qui rivalisent pour le titre féminin du Tely 10. Photo : Radio-Canada

C’est certainement possible, mais ça dépend toujours des conditions. On ne sait jamais ce qui va se passer le jour de la course , indique Anne Johnston.

Kate Bazeley soutient également qu'il s'agit du meilleur groupe de coureuses que j’ai vu depuis que j’ai commencé à courir .

C’est un groupe de femmes qui a un fort potentiel , remarque-t-elle. J’ai hâte. Ça va être une vraie course de vitesse.

Un anniversaire important

La 92e édition du Tely 10 représente un événement marquant pour les centaines de coureuses qui traverseront les villes de Paradise, Mount Pearl et Saint-Jean dimanche matin.

Il y a 50 ans, Jackie Kean est devenue la première femme à s’inscrire au Tely 10.

Joe Ryan, qui a gagné son premier Tely 10 en 1969, indique qu’à l’époque, seulement les meilleurs coureurs de la région participaient à la course à pied.

Elle a franchi la ligne d’arrivée. Et elle l’a fait en souriant , raconte-t-il.

Kate Bazeley a dit qu’elle a eu des frissons quand elle a entendu l’histoire de Jackie Kean pour la première fois.

Elle était la seule femme à participer à la course. Elle n’avait que 16 ans. C’est incroyable quand on pense à la manière dont la course féminine va être palpitante cette année et à l’évolution des femmes depuis 50 ans. Kate Bazeley, détentrice du record féminin au Tely 10

Le Tely 10 est la course à pied la plus populaire à Terre-Neuve. Selon les organisateurs de l’événement, près de 4000 participants se sont inscrits.

C’est une course historique , explique Art Meaney. C’est notre version du marathon de Boston. Tout le monde connaît le Tely 10, même ceux qui ne courent jamais.

Le deux tiers des participants sont des femmes

Randy Ball, le directeur de course du Tely 10, indique que depuis les cinq ou six dernières années, davantage de femmes que d'hommes s’inscrivent à la course. Cette année, les femmes représentent le deux tiers des inscriptions.

Le directeur de course du Tely 10, Randy Ball Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

C’est valorisant , explique Liz Combdon, qui participe au Tely 10 pour la troisième fois. Ça m’inspire de voir toutes les femmes qui courent ensemble, qui s'entraident.

La course a été légèrement modifiée cette année. La ligne de départ a été déplacée à l’étang Octagon, à Paradise, à cause de la construction d’un rond-point au coin des rues Topsail et McNamara.

La course commencera vers 8 h dimanche matin. Les organisateurs du Tely 10 s’attendent à ce que les premiers participants franchissent la ligne de départ, au parc Bannerman dans le centre-ville de Saint-Jean, environ 45 minutes plus tard.

Avec les informations de Jeremy Eaton et Ramona Dearing