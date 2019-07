Départ de l'un des conseillers spéciaux LGBTQ de la Ville de Hamilton

Dans une déclaration publiée vendredi, le maire de Hamilton, Fred Eisenberger, a annoncé le départ de Cole Gately qui avait été nommé fin juin.

Selon le communiqué, M. Gately a quitté son poste pour concentrer ses efforts sur son emploi en tant que président de la Hamilton Trans Health Coalition et en tant que facilitateur pour établir le protocole trans de la Ville en matière de diversité et d'inclusion.

Son départ est logique, a déclaré le maire Eisenberger lors d'un entretien téléphonique.

C'est entièrement sa décision de partir et de continuer le travail qu'il fait. Fred Eisenberg

Le maire a nommé Cole Gately et Dierdre Pike à la fin du mois de juin comme conseillers spéciaux bénévoles. L'objectif, a dit M. Eisenberger dans une déclaration, était d'aider la Ville à élaborer un plan d'action à l'échelle de la communauté sur la manière dont nous allons de l'avant ensemble vers un objectif commun d'équité et d'inclusion pour tous.

La décision de nommer les deux personnes a été prise à la suite d'affrontements violents lors de l'événement de la Fierté à Hamilton en juin et d'un différend quant à savoir si le drapeau de la Fierté flotterait à l'hôtel de ville.

La conseillère Deirdre Pike est d'accord avec le maire Eisenberger sur le fait que c'est le bon moment pour son collègue de se retirer.

Travailler avec lui sur ce sujet était important, mais il y a beaucoup de besoins concurrents, et il était important pour lui de se concentrer là-dessus. Dierdre Pike

Elle fait référence au protocole trans de la Ville et dit que le comité consultatif du conseil municipal a clairement indiqué qu'il fallait travailler davantage sur le protocole municipal. Elle doit être au centre des préoccupations, estime Deirdre Pike, affirmant que la décision de Cole Gately de se retirer suit les directives du comité consultatif.

Dans un courriel à CBC, Cole Gately a écrit que c'était entièrement sa décision de partir.

Je peux être plus utile en retournant à mes racines , a écrit Cole Gately qui a affirmé continuer à travailler au sein de la communauté pour aider à améliorer la santé et le bien-être des personnes trans et non binaires de Hamilton, en plus de jouer son rôle de militant et d'éducateur communautaire de longue date.

Le président du comité consultatif LGBTQ de la Ville, Cameron Kroetsch, a refusé de commenter.