Une enseignante manitobaine fière d’être au Togo pour le Projet outre-mer

Michelle Rosner, une enseignante de français à la Division scolaire de Winnipeg se dit satisfaite et contente d’être à Lomé au Togo. Elle y participe au Projet outre-mer de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE).

Chaque année, plus d’une cinquantaine de membres de la profession enseignante du Canada sont choisis pour participer bénévolement au Projet outre-mer de la FCE dans des pays d’Afrique et des Caraïbes.

Selon Mme Rosner participer à ce projet est « une façon très intéressante de s’impliquer dans le développement professionnel ».

Après deux semaines de formation, elle se dit fière de son choix.

Elle explique que ses collègues togolais ont plus de défis parce qu'ils exercent leur métier dans un contexte différent. « Ils ont moins de matériel pédagogique et ont des classes de plus grande taille », dit-elle.

Elle précise toutefois que l'objectif et les valeurs de ces enseignants sont les mêmes que ceux des enseignants canadiens : « avoir du succès dans leur classe et fournir une éducation de qualité aux jeunes ».

Collaborer, planifier et apprendre des autres enseignants étant l’objectif du projet, la Manitobaine dit avoir beaucoup appris. « Les enseignants sur le terrain nous ont partagé leur stratégie et nous aussi » dit-elle.

C’est un échange, [...] on a planifié les ateliers ensemble. On a donné ces ateliers aux participants du secondaire et aussi aux inspecteurs et conseillers pédagogiques qui venaient de partout au Togo. Michelle Rosner, enseignante de français à la Division scolaire de Winnipeg

Michelle Rosner a également profité du voyage pour découvrir son pays accueil. « Je me sens très bien ici. La ville est très belle. On a vu différents sites historiques, on a visité une autre ville où se trouve une équipe canadienne. »

Le Projet outre-mer, lancé en 1962, a déjà permis à plus de 2200 enseignantes et enseignants de participer à 3200 missions au fil des ans.