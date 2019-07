Nouvel aréna de Calgary : des conseillers municipaux veulent prolonger les consultations

La Ville a annoncé lundi soir qu'elle avait conclu une entente avec les Flames de Calgary pour la construction d'un nouvel amphithéâtre. Le projet est évalué à 550 millions de dollars. De ce montant, les contribuables verseraient 275 millions.

Le conseil municipal a également annoncé son intention de tenir le vote pour finaliser l'entente une semaine plus tard et que la rétroaction du public ne serait donc acceptée que jusqu'à midi vendredi.

Une situation que déplorent deux conseillers municipaux qui voudraient que les citoyens aient plus de temps pour donner leur opinion.

C'est le cas d'Evan Woolley qui propose une période de consultation de deux semaines au début de septembre et une décision finale du conseil municipal à la fin de ce même mois.

Pour lui, une semaine, ce n'est pas assez pour faire preuve de diligence raisonnable et pour répondre aux questions. C'est une grande décision que je dois prendre avec leur argent , dit-il.

Risques?

Quant au conseil municipal Jeromy Farkas il croit que précipiter la consultation publique est un trop grand pari.

Une décision finale et précipitée sans respecter les politiques d'engagement pourrait exposer le conseil et l'administration municipale à des risques financiers et juridiques en plus de porter atteinte à notre réputation , a écrit Jeromy Farkas dans une lettre adressée à la Ville.

Le maire Naheed Nenshi, lui, ne voit pas vraiment la nécessité de prolonger la consultation publique, mais ne s'y opposera pas si c'est le choix du conseil municipal et que celui-ci promet d'être ouvert et à l'écoute des commentaires.

« Vous consultez quand des changements sont possibles ou quand vous n'avez pas encore pris votre décision et que vous voulez avoir l'avis de la population. Je ne crois pas que ça soit le cas ici donc je ne sais pas trop ce que pourrait apporter un report de la décision », a-t-il dit.