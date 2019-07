Une Winnipegoise installe une poubelle communautaire pour excréments de chiens

Elizabeth Bathie, elle-même propriétaire de deux chiens, a eu l'idée après avoir lu des plaintes des habitants du quartier sur Facebook. « Il n’y a aucun endroit où déposer les excréments de chiens alors j’ai pensé à offrir moi-même une poubelle », dit-elle.

Elizabeth Bathie a installé cette poubelle sur un coup de tête, mais compte tenu des appréciations qu’elle a reçues en ligne, elle pense la conserver indéfiniment. Photo : Radio-Canada

Le voisin d'Elizabeth Bathie, Thanh Tran, apprécie l'initiative. Dans sa cour, il trouve parfois des « surprises ». « Beaucoup de gens ne ramassent pas les excréments de leurs chiens, dit -il. »

Thanh Tran Photo : Radio-Canada / Bryce Hoye/CBC

Pourtant, ne pas ramasser les excréments de son animal peut entraîner une amende de 400 dollars rappelle un porte-parole de la Ville de Winnipeg.

Patience Ngcobo et ses deux enfants, Jessica et Onunkwo, sont originaires de l’Afrique du Sud. Ils ont immigré à Winnipeg l’année dernière et vivent à quelques pâtés de maisons d'Elzabeth Bathie. Ils applaudissent l'idée de la femme.

Selon eux, bien que le quartier soit déjà propre, ce genre d'initiative ne peut qu'améliorer la propreté en plus de créér un esprit communautaire. De plus, « ça évitera à certaines personnes de marcher dans les excréments », note la mère de famille.

Quant à Olivia Ullyot, elle préfère amener ses chiens dans le parc pour chiens de Charleswood car des poubelles pour excréments s'y trouvent.

Si je me promène dans le quartier je dois aussi me promener avec un sac d'excréments, car il y n'y a nulle part où le jeter » fait-elle remarquer.