Rejet des contestations d’élection à Uashat mak Mani-Utenam

Le comité d'appel a rendu sa décision jeudi, selon un communiqué publié par le conseil de bande.

Les contestations de Normand Pilot et de Roland Thirnish sont donc rejetées en raison d'un manque de preuve digne de foi et du non-respect des délais prescrits dans le code électoral de la communauté, juge le comité d’appel.

Le candidat à la chefferie défait Rolland Thirnish Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Il précise que les requérants ont manqué énormément de sérieux dans leur démarche .

Rolland Thirnish soutenait notamment que des votes avaient été achetés pendant la campagne électorale et le jour du vote et que la corruption et l'intimidation sont monnaie courante en période électorale.

Normand Pilot, de son côté, affirmait qu'il y avait des irrégularités dans les listes électorales et dans la gestion boîtes de scrutin.

Le chef Mike McKenzie se réjouit de la décision du comité d'appel. Mike McKenzie amorce un 3e mandat. Il a obtenu 55 % des voix.