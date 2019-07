La GRC démantèle un réseau ontarien de trafiquants de drogues

Le détachement de Kitchener de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) avec l'aide de différents services de police de l'Ontario a mené une série de perquisitions à Toronto, Hamilton, Durham, Brantford et Kitchener.

Onze personnes dont deux employés de Sunwing font face à 40 accusations dont trafic de fentanyl, carfentanil, d'héroïne, de cocaïne, de méthamphétamines en plus de tentative d'importation de cocaïne.

Ces perquisitions ont été menées le 22 juillet sur quatre jours.

Cette opération d'infiltration de la GRC intitulée « OWoodcraft » a permis de faire une saisie d'une valeur de revente des drogues de 10 millions de dollars.

La GRC a également saisi 400 000 dollars en argent comptant et trois véhicules dont la valeur est estimée à 170 000 dollars.

L'enquête sur la tentative d'importation a mené à l'arrestation de deux employés de la compagnie aérienne Sunwing qui sont accusés de participation à l'importation de cocaïne par l'entremise de l'aéroport Pearson de Toronto.

La sécurité de nos employés et de nos clients demeure notre priorité et nous avons offert notre pleine collaboration à la GRC pour veiller à ce que cette affaire aboutisse. Déclaration de Sunwing

La GRC a remercié la compagnie aérienne pour sa collaboration lors d'un point de presse vendredi.

Sunwing a dit ne pas vouloir faire plus de commentaires puisque l'enquête est en cours .

Les arrestations ont été faites dans des aires de stationnement, des centres commerciaux et des résidences , précise le surintendant en chef, Michael LeSage, responsable des enquêtes criminelles de la division « O ».

Selon Michael LeSage, les deux employés travaillent avec Sunwing depuis plusieurs années.

La GRC assure que la sécurité du public n'a jamais été compromise lors des arrestations .

Drogues saisies par la GRC : 10 kg de fentanyl

1,3 kg d'héroïne

30 kg de marijuana

1 kg de méthamphétamines

En plus de petites quantités de carfentanil et de cocaïne

Selon les recherches de la GRC, une dose de fentanyl est estimée à 2 mg.

M. LeSage estime qu'il s'agit de millions de doses en moins sur le marché.

Les policiers ont eu recours à des opérations d'infiltration au sein de plusieurs groupes de trafiquants.

La cible qui faisait partie du groupe avec le plus haut niveau de fentanyl résidait à Brantford, mais les autorités précisent que ce groupe collaborait avec des fournisseurs et des trafiquants des régions du Niagara et de Toronto.

Les importations de cocaïne provenaient d'Aruba, du Costa Rica, de la Jamaïque et la République dominicaine, selon M. LeSage.