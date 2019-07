Nous sommes fortement intégrés avec l’Europe et un Brexit sans accord entraînerait d’importants coûts liés aux tarifs douaniers et des perturbations qui menaceraient la production , y affirme Mike Hawes, directeur général de la Society of Motors Manufacturers and Traders (SMMT).

Un Brexit sans accord – un dénouement que voulait absolument éviter l’ex-première ministre Theresa May, mais qui est maintenant ouvertement considérée par Boris Johnson – viendrait aussi miner davantage la confiance des investisseurs étrangers envers le Royaume-Uni , poursuit M. Hawes.

Un Brexit sans accord représente une menace existentielle pour notre industrie. Mike Hawes, directeur général de la SMMT

L’industrie automobile est particulièrement inquiète que les tarifs douaniers soient rétablis aux frontières britanniques. Cela perturberait les modèles de production juste à temps, qui prévoit que des pièces sont livrées au fur et à mesure qu’elles sont requises, de manière à réduire les inventaires.

Les voitures fabriquées au Royaume-Uni seraient ensuite frappées par de tarifs au moment de leur entrée sur le territoire européen.

Des véhicules du constructeur allemand Volkswagen sont en voie d'être expédiés au Royaume-Uni par ferry à partir du port de Cuxhaven. Photo : Getty Images / David Hecker

En vertu d’un délai consenti au Royaume-Uni par l’ UEUnion européenne le printemps dernier, le Brexit doit se concrétiser d’ici le 31 octobre. Un nouveau délai pourrait être accordé par l’ UEUnion européenne , mais Boris Johnson assure qu’il n’en veut pas, quitte à ce que la rupture soit consommée sans accord de divorce.

Au cours des derniers mois, Honda et Ford ont annoncé la fermeture d’usines au Royaume-Uni. Tous deux ont assuré que cela n’avait rien à voir avec le Brexit, mais les doutes subsistent.

Ford a déjà indiqué qu’il se préparait à un Brexit sans accord en protégeant sa chaîne d’approvisionnement et en stockant davantage de pièces.

Le président-directeur général du groupe PSA, qui possède la marque britannique Vauxhall, a également lancé un avertissement du même genre lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs mercredi, jour de l’assermentation de M. Johnson.

Un Brexit sans accord ne peut pas être envisagé. Ce serait très mauvais pour le Royaume-Uni, pour l’Europe et pour tout le monde. Carlos Tavares, président-directeur général du groupe PSA

Les partisans du Brexit répondent le plus souvent à ces craintes en disant ne pas croire que des tarifs douaniers seront réinstallés, parce que cela nuirait trop considérablement aux industries automobiles européennes, notamment à celle de l’Allemagne.

Nous achetons un cinquième de toute la production automobile allemande , avait plaidé Boris Johnson lui-même pendant le référendum qui s’est soldé par la victoire du camp pro-Bexit, dont il était une figure de proue.