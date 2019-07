Le coup d’envoi de la compétition sera donné à 8 h 30 à Péribonka et les nageurs sont attendus vers 14 h 30 à Roberval.

Cette année, 22 athlètes se lanceront à l’eau, 13 hommes et neuf femmes.

Selon le directeur général de la Traversée, Jérémie Bonneau, tous les nageurs ont été choisis avec un soin jaloux par son équipe.

On reçoit une panoplie de dossiers provenant d’athlètes avec toutes leurs expériences en eau libre. On les étudie vraiment à tour de rôle. On tente le plus possible de choisir les 26 meilleurs nageurs au monde. Pourquoi ce nombre? C’est tout simplement parce qu’on essaie de choisir 13 hommes et 13 femmes , résume-t-il.

M. Bonneau soutient qu’en 2019, les compétitrices seront moins nombreuses qu’à l’habitude pour une raison fort simple.

Il explique que certaines des nageuses sélectionnées ont dû se désister et que les organisateurs n’ont pas été en mesure de les remplacer au pied levé.

Pour ne citer qu’un exemple, la Vénézuélienne Vicenia Navaro a dû déclarer forfait en raison d’un problème de visa.

Malgré les défections d’une poignée d’athlètes, Jérémie Bonneau assure que les spectateurs seront gâtés samedi.

Ils auront notamment l’occasion d’admirer les exploits du grand champion de l’an dernier, l’Italien Edoardo Stochino.

L'an dernier, Edoardo Stochino avait complété l'épreuve en un peu moins de 7 h 11. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

En outre, ils pourront suivre les prouesses de deux participantes du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vivront sans l’ombre d’un doute des moments très émouvants.

Dania Belisle, de Saint-Félicien, mettra un terme à sa carrière au moment de la 65 e Traversée internationale du lac Saint-Jean alors qu’Alexann Petiquay, de Mashteuiatsh, deviendra la première femme autochtone à se joindre à l’épreuve.

Le retour du chouchou de la foule

Xavier Desharnais, qui a remporté la compétition à deux reprises par le passé, ne se mouillera pas samedi.

Par contre, il regardera la course à partir d’une embarcation pour pouvoir la commenter sur les réseaux sociaux.

Xavier Desharnais avait tiré sa révérence en 2018. Photo : Radio-Canada / Brigitte Marcoux

Ce sera spécial de ne pas nager. Je me sens déjà très nostalgique. [Cependant], j’ai hâte de voir comment ça va être de suivre ça à partir d’un bateau. Je suis très curieux de voir ça , souligne-t-il.

Il affirme qu’il gardera certainement un œil sur le champion en titre.

À son avis, Edoardo Stochino va être dur à battre et c’est lui qui a la meilleure chance de gagner .