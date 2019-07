Chute drastique du nombre de fausses alarmes à Québec

Le nombre de fausses alarmes a chuté de 50 % en six ans à Québec, passant sous la barre des 9000. Un constat qui réjouit les policiers, qui dénoncent depuis longtemps un gaspillage de ressources pour des urgences non fondées.

Selon des données obtenues par Radio-Canada par la loi d'accès à l'information, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a reçu 8890 appels en 2018 à la suite du déclenchement d'un système d'alarme. De ce nombre, seuls 65 étaient fondés (0,07 %).

Bien qu'encore nombreux et que le taux de fausses alarmes se maintienne autour de 99,3 %, il s'agit d'une chute drastique par rapport aux 18 000 appels rapportés par la police en 2012. Et une baisse encore plus marquée par rapport aux près de 25 000 évoqués en 2007.

Pour Sandra Dion, porte-parole au SPVQ, cette baisse a certainement un impact direct sur le terrain pour les policiers. Ça permet d'avoir beaucoup plus de temps de patrouille , dit-elle, rappelant que chaque appel demande l'intervention d'au moins deux patrouilleurs.

Les erreurs de manipulation humaines et la défectuosité des systèmes d'alarme demeurent des causes importantes de déplacements inutiles.

De plus en plus sévère

La baisse du nombre d'appels a été constante depuis 2013, où le règlement d'agglomération sur les fausses alarmes par la Ville de Québec a été bonifié à la demande des policiers.

Il inclut un processus de facturation pour les demandes d'intervention non fondées, principalement pour les récidivistes.

Avant, il n'y avait rien et il n'y avait pas de suivi , souligne Sandra Dion. Sans conséquences ni sensibilisation, il n'y avait selon elle aucun effet de responsabilisation sur la population.

Frais de fausses alarmes facturés (résidentiels et non résidentiels) 2015 : 599 660 $ 2016 : 519 560 $ 2017 : 507 760 $ 2018 : 470 980 $

Source : Ville de Québec

Les choses ont changé et les fausses alarmes touchent désormais le portefeuille de bien des citoyens ou commerçants. De 2015 à 2018, les propriétaires de systèmes d'alarmes ont déboursé 2,1 millions $ en amendes pour de fausses alarmes, toujours selon des données obtenues auprès de la Ville.

Question de serrer encore la vis, les montants des amendes ont été augmentés en 2014, pour atteindre une fourchette de 80 $ à 400 $, la facture étant plus salée pour les propriétaires non résidentiels.

Puis, au 1er janvier 2018, la Ville a de nouveau resserré ses règles en imposant une série d'étapes " afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une fausse alarme" avant de de demander une intervention policière. Les compagnies doivent notamment tenter trois communications auprès de trois personnes distinctes désignées responsables.

Ces mesures coïncident avec le plus faible nombre de fausses alarmes enregistrées.