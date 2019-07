Lièvre urbain, animal nuisible ou repas gastronomique?

Le réputé lièvre à la royale pourrait-il être concocté à partir d'un lièvre capturé en plein centre-ville d'Edmonton? Cet animal qui ne surprend plus les habitants des grandes villes albertaines est pourtant prisé des chasseurs et des restaurateurs ailleurs au Canada. Mais ce gibier urbain est-il comestible? Et peut-on le chasser en pleine ville?

Défini comme difficile à attraper à travers le pays, le petit animal est ironiquement considéré comme nuisible à Edmonton et à Calgary, au même titre que l'écureuil à Montréal ou le pigeon à Toronto.

Au Québec, tu peux passer une journée dans le bois et il y a des chances que tu n'en vois pas un, même s'il y en a. Ici, ils sont partout. Je me suis toujours demandé pourquoi on ne les trappait pas , se demande Emmanuel Thériault, un chef cuisinier originaire du Québec, en Alberta depuis quelques années.

Originaire du Québec, le chef cuisinier Emmanuel Thériault est surpris de voir autant de lièvres au centre-ville d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

La chasse aux lièvres est permise toute l'année en Alberta, et ce, sans permis. Il est toutefois interdit de le chasser dans les parcs ou d'autres endroits publics d'Edmonton. Seuls les propriétaires peuvent installer des pièges sur leur terrain, dans la cour arrière d'une résidence, notamment.

Tradition culinaire

Bien installé autour de son petit barbecue portatif dans un parc d'Edmonton, Emmanuel Thériault explique que la chasse aux lièvres est une tradition dans son entourage au Québec.

La façon de l'apprêter vient des Français, et les collets pour les capturer, c'est une méthode empruntée aux Autochtones. Emmanuel Thériault, chef cuisinier

Le lièvre est pratiquement considéré comme un animal nuisible à Edmonton. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Crème fraîche, vin blanc et moutarde, le chef cuisinier a pratiquement tout en main pour réussir sa recette de lièvre à la moutarde.

Aujourd'hui, on n'a pas pu avoir un lièvre. On n'a pas pu le chasser nous-mêmes. Alors, j'ai un lapin. Ça s'apprête exactement comme un lièvre , dit-il en expliquant que la viande de lièvre serait rouge et plus goûteuse.

Pas dans mon assiette

Si le chef québécois dit n'avoir aucune réticence à déguster un lièvre capturé en ville, les Edmontoniens rencontrés par Radio-Canada avaient plus de réserves.

Plusieurs s'inquiétaient du régime alimentaire des lièvres urbains, craignant qu'ils ne se nourrissent dans les poubelles ou à partir de carcasses d'animaux.

Marie-Josée Limoges est vétérinaire au Zoo d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

La vétérinaire Marie-Josée Limoges précise que, bien que le lièvre puisse manger de tout , il demeure un rongeur herbivore. S'il est affamé, il est possible qu'il ronge les os d'une carcasse de poulet dans une poubelle , mais ce serait un phénomène rare et inusité.

Son verdict : si la viande est bien cuite, il n'y a aucun problème à manger du lièvre urbain.

La flore bactérienne du lièvre en pleine nature et celle d'un lièvre dans un milieu urbain vont être différentes, mais, une fois que la viande est bien apprêtée, au niveau de la consommation humaine, il n'y a pas de problème. On va avoir tué toutes les bactéries , assure la vétérinaire.

Ressource inexploitée

Aujourd'hui, on est comme en camping. Ça va être très simple. On va mettre du sel et du poivre. Je vais juste faire une petite sauce , explique humblement Emmanuel Thériault.

S'il avait eu plus de temps, le cuisinier aurait braisé la viande comme dans les grands restaurants français . Le lièvre à la royale est d'ailleurs une des recettes les plus complexes qu'il a eu à réaliser. Ce sera pour une autre fois.

Emmanuel Thériault croit que les lièvres d'Edmonton pourraient être donnés à des organismes communautaires. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

En terminant sa sauce à la moutarde, le Québécois avoue être étonné que cette ressource abondante à Edmonton soit si peu utilisée.

On pourrait donner la viande à des foyers d'hébergement pour sans-abri, mais, au niveau des lois, c’est impossible, se désole-t-il. Je crois qu'on devrait peut-être penser à changer les lois. On a la nourriture.

C'est d’autant plus souhaitable que la recette du jeune cuisinier s'est avérée délicieuse.