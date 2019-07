La rencontre entre le chef de Kanesatake et le maire d’Oka est-elle compromise?

En ce qui concerne la rencontre avec le maire d’Oka, Pascal Quevillon, le communiqué précise que celle-ci se tiendra à condition que le maire présente des excuses à Serge Otsi Simon.

Cependant, pour qu'il puisse y avoir une discussion productive dans la paix et l'harmonie, le Grand Chef réitère sa demande d'excuses de la part de M. Quevillon. Sans quoi le Grand Chef ne participera pas à cette seconde rencontre [avec le maire d’Oka] , lit-on dans le communiqué.

Dans une entrevue accordée à l’émission Midi info, le grand chef Simon estime que les propos du maire d’Oka lui rappellent la crise d’Oka de 1990 : On voit les mêmes propos qu’en 90 durant la crise d’Oka ou avant et on voit que les leçons n’ont pas été apprises du côté de la municipalité. Il y a une question de racisme et un aspect colonial dans les propos. C’est ça qu’il faut surmonter , a-t-il affirmé.

Pour appuyer ses propos, M. Simon a indiqué que trois membres du conseil municipal ont quitté l'estrade afin de protester contre les propos du maire lors d'une rencontre d'information le 17 juillet. Cette soirée visait à renseigner les citoyens d'Oka au sujet d'une récente entente entre le conseil de bande de Kanesatake et un promoteur à propos du transfert de terres contestées aux Mohawks.

J’ai besoin d’excuses à ma communauté et la région pour son propos, pour nous avoir menés au précipice d’une autre crise d’Oka , a affirmé le grand chef Simon.

Il a indiqué avoir parlé aux résidents d’Oka pour les rassurer, mais il a précisé qu’il n’a pas les réponses à toutes leurs questions .

Si on laisse le dialogue ouvert, on peut arriver à des solutions éventuellement , a-t-il indiqué.

De son côté, le maire d’Oka dit qu’il se présentera à la rencontre avec de l’ouverture.

En ce qui concerne le terrain litigieux, M. Quevillon a réitéré sa demande à Québec et à Ottawa d’une compensation en contrepartie d’un moratoire sur le développement afin de mettre un terme aux tensions liées aux revendications territoriales, selon lui.

On ne veut pas se mêler des revendications territoriales de Kanesatake, loin de là […] on a autorisé les Okois à s’installer depuis plus de 300 ans. Puis là on vient nous dire […] que finalement, on n’aurait pas dû s’installer ici parce que c’est des terres revendiquées, que c’est des terres qui devraient revenir aux Mohawks , a soutenu M. Quevillon en entrevue à Midi info.

Le maire d’Oka explique qu’il fait face à deux discours de la communauté mohawk. Selon lui, il y a le grand chef et son conseil ont souvent de bonnes intentions et il y a aussi les traditionalistes […] qui veulent avoir leurs terres, ils ne veulent pas d’argent .

Une rencontre à la MRC

Par ailleurs, le communiqué du conseil mohawk a indiqué que le grand chef a proposé au préfet de la MRC de Deux-Montagnes, Denis Martin, une rencontre d’information avec les maires des municipalités de la MRC et la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D’Amours, sur les questions touchant les droits territoriaux des Mohawks de Kanesatake .

La rencontre aura pour but également d’ouvrir le dialogue à des collaborations futures en développement économique , selon le communiqué.

De son côté, la MRC de Deux-Montagnes a adopté à l'unanimité jeudi une résolution qui appelle à une étroite collaboration entre les différents ordres de gouvernement et la communauté de Kanesatake pour un développement du territoire harmonieux […] tenant compte des particularités propres au milieu .

La résolution souligne que la réflexion à venir favorise la mise en valeur du territoire notamment par la mise en œuvre du plein potentiel récréotouristique et agrotouristique du corridor de la route 344 .

La proposition du promoteur Grégoire Gollin de rétrocéder aux Mohawks un terrain de 60 hectares, qui était au cœur de la crise d'Oka en 1990, dans un geste de réconciliation, est à l'origine des tensions entre Oka et le conseil de bande de Kanesatake.