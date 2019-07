La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) est à la recherche de pompiers. S'il n'y a pas encore de crise à ce chapitre, les besoins sont grands et il devient surtout de plus en plus difficile de conserver le personnel sur plusieurs années. Qui de mieux que les pompiers eux-mêmes pour présenter leur travail? Denis Lapierre est allé les rencontrer.