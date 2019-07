Jouer le premier superhéros asiatique, un rêve devenu réalité pour le Canadien Simu Liu

C’est juste le rêve le plus fou, mais vraiment le plus fou, que je n’aurais jamais imaginé se concrétiser , a-t-il déclaré en entrevue depuis sa maison de Toronto.

Samedi, les studios Marvel ont révélé que Simu Liu avait été choisi pour interpréter Shang-Chi dans le film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, prévu pour 2021.

C’est la première fois qu’un superhéros asiatique de l’univers Marvel se retrouvera sur grand écran.

ll y a des millions, disons même peut-être plus d’un milliard de personnes qui n’ont jamais été représentées de cette façon dans l’univers cinématographique de Marvel , dit celui qui est né en Chine et qui a émigré avec sa famille en Ontario à l’âge de cinq ans.

Un rôle décroché grâce à un tweet

L'acteur Simu Liu à Toronto en 2019 Photo : getty images for disney studios / George Pimentel

Tout a commencé par un tweet envoyé par Simu Liu à Marvel au sujet de Shang-Chi.

Je ne pensais sérieusement pas que Marvel me répondrait , raconte l’acteur.

Puis, il y a quelques semaines, Simu Liu envoie une vidéo d’audition afin d'obtenir le rôle de Shang-Chi, maître du kung-fu.

Et, il y a à peine deux semaines, il part à New York faire des auditions.

Après deux jours d’attente insoutenables , Simu Liu reçoit l’appel tant espéré de la part de Kevin Feige, le président des studios Marvel.

J’ai eu l’impression d’être Cendrillon, que Kevin Feige était ma bonne fée, qu’il avait agité sa baguette magique et que, soudainement, je portais une belle robe et que j’allais au bal. Simu Liu

De la finance torontoise aux studios de cinéma

Et dire que Simu Liu aurait pu ne jamais devenir acteur. Diplômé en affaires, il a commencé sa carrière en travaillant dans la finance à Toronto. Être congédié en 2012 fut la meilleure chose qu’il pouvait lui arriver, car, malheureux dans le monde de la finance, il a décidé de se consacrer à sa passion pour le jeu d’acteur.

Simu Lui vient d’achever le tournage de la quatrième saison de la série comique Kim, diffusée sur CBC. Il espère pouvoir continuer à jouer dans cette série malgré le tournage du film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Dans une quinzaine de jours, il commencera à s’entraîner pour ce rôle à Los Angeles avec Destin Daniel Cretton, le réalisateur du film.

Un héritage asiatique assumé fièrement

Aujourd’hui, Simu Liu se sent fier d’être asiatique, mais ce ne fut pas toujours le cas. Je pensais qu’être asiatique était quelque chose dont je devais avoir honte. Je pensais que cela me rendait différent et que cela faisait qu’on me méprisait d’une certaine façon , explique-t-il.