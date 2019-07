Après 18 mois de conflit, l'ABI relance ses opérations

Après 18 mois de lock-out, les opérations reprennent aujourd’hui à l’Aluminerie de Bécancour inc. (ABI). Le long conflit a laissé des traces, mais le redémarrage de cette entreprise qui génère des retombées économiques annuelles de 500 millions de dollars dans la région est bien accueilli.

Il y avait 1030 employés au déclenchement du lock-out, en janvier 2018. La direction estime qu’ils sont maintenant environ 900, qui reviendront progressivement au travail au cours des prochains mois.

ABI est heureuse d’accueillir ses employés à l’usine, afin de collaborer au redémarrage sécuritaire et efficient de l’aluminerie , a déclaré la direction par voie de communiqué à la veille de la reprise des opérations.

Le protocole de retour travail stipule que d’ici six mois, 85 % des employés syndiqués seront de retour au travail. Tous les employés seront rappelés dans les huit mois suivant le redémarrage, avait déclaré la direction le mois dernier.

Le Syndicat des Métallos, qui représente les employés de l’ ABIAluminerie de Bécancour inc. , refuse quant à lui de commenter le retour au travail de ses membres qui ont voté à 80 % en faveur de la dernière offre patronale, alors que l'exécutif du syndicat recommandait son rejet.

Des employés de l'Aluminerie de Bécancour sont de retour au travail après près de 18 mois de lock-out. Photo : Radio-Canada

Une fin de conflit attendue

Le député de Nicolet-Bécancour Donald Martel rappelle que le lock-out a été pénible à plusieurs niveaux. Le chef de son parti et premier ministre du Québec, François Legault, avait qualifié le syndicat de déraisonnable, s'attirant certaines critiques.

Ça a été un conflit qui a été très, très dur pour les travailleurs évidemment, pour la partie syndicale, pour la partie patronale et je vous dirais aussi pour la partie politique , constate le député caquiste.

Il espère maintenant que tout ira bien dans les murs de l'usine. Je souhaite que le climat de travail se rétablisse , affirme-t-il.

Plusieurs dizaines d'employés s'étaient rassemblés à l'extérieur de l'Aluminerie de Bécancour, quelques heures après que l'employeur ait décrété un lock-out dans la nuit du 10 au 11 janvier 2018. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

La Rôtisserie Guay à Bécancour livrait souvent des repas aux travailleurs de l'ABI avant le déclenchement du lock-out.

Le propriétaire, Michaël Guay, est ravi que le travail reprenne à l' ABI Aluminerie de Bécancour inc. pour les restaurateurs comme lui, mais aussi pour les autres gens d'affaires du secteur, notamment les concessionnaires automobiles.

Je peux même déjà vous dire que quelques personnes ont commencé à regarder pour acheter des véhicules, acheter des maisons dans le coin , a-t-il constaté.

La Société du parc industriel et portuaire de Bécancour se réjouit aussi du retour de ces centaines de travailleurs dans son périmètre, de quoi donner un élan au parc industriel.

C'est enfin réglé, c'est un grand soupir de satisfaction , a déclaré le maire de maire de Bécancour Jean-Guy Dubois, en entrevue à l'émission 360 PM. Ça nous enlève une épée de Damoclès [au-dessus de la tête] , dit-il. Environ 20 % des revenus de cette municipalité viennent de l' ABIAluminerie de Bécancour inc. .

Un long redémarrage

Depuis quelques jours, les travailleurs suivent de la formation pour se mettre à niveau.

Alcoa a profité de l’absence de travailleurs dans l’usine pour apporter des modifications à ses équipements et à sa façon de produire les lingots d’aluminium, dans le but d’être plus productive.

Aucun employé n’a accepté de nous parler depuis son retour au travail. Selon nos informations, les syndiqués ont eu le mot d'ordre de ne pas parler aux médias sous peine de sanctions.

L'Aluminerie de Bécancour, vue de l'intérieur (Archives) Photo : Radio-Canada

Depuis plusieurs mois, l’usine fonctionne au sixième de sa capacité. Une centaine de cadres opéraient les cuves, mais en cours de route, certains ont pris leur retraite ou ont remis leur démission.

Le redémarrage de toutes les cuves prendra des mois. L’entreprise en compte plus de 600, pour une capacité de production de 413 000 tonnes métriques.

La complétion [du plan de relance] est attendue au cours du deuxième trimestre de 2020 , a indiqué Alcoa dans son plus récent communiqué.

Pour ceux qui ne seront pas de retour au travail dans les cinq mois suivant la reprise, ABI s’engage à leur verser 635 $ net par semaine, non remboursable, et ce jusqu’à la date de leur rappel , avait précisé le président d’Alcoa Canada Jean-François Cyr, lors de la seule conférence de presse de l’entreprise durant le conflit.

Des membres du Syndicat des Métallos, lors de l'un des votes en lien avec le renouvellement de la convention collective à l'ABI. (Archives) Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

La convention collective de six ans acceptée le 2 juillet par une majorité de syndiqués est d’une durée de six ans.