Camping illégal : Carleton-sur-Mer sort les dents

Un règlement municipal interdit pourtant de faire du camping dans les places publiques et sur les plages à Carleton-sur-Mer.

Le banc de Saint-Omer est un milieu particulièrement fragile et malgré cette réglementation, plusieurs campeurs décident tout de même de s'y installer.

On a même fait une recharge de plage récemment pour mieux préserver et sécuriser ce secteur-là. Donc, ce qu’on veut, c’est d’interdire les véhicules et d’interdire les gens qui s’installent souvent directement dans les élyme des sables et qui vont briser ce milieu-là.

Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer