La SQ profite des feux d'artifice pour sensibiliser les plaisanciers

Mercredi soir, quelque 80 bateaux naviguaient sur le fleuve Saint-Laurent afin de profiter du spectacle des feux d'artifice.

« On sécurise la voie maritime du Saint-Laurent et on intercepte les bateaux aléatoirement », a expliqué le policier Jean-François Villemure.

Le policier Jean-François Villemure a intercepté plusieurs bateaux mercredi dernier pour faire des vérifications. Photo : Ivanoh Demers

L'objectif? Vérifier les cartes de compétence, les immatriculations des embarcations et la présence de l'équipement de sécurité obligatoire, comme les écopes, les lignes d'attrape flottante, les extincteurs et les vestes de flottaison.

Un plaisancier fournit au policier Jean-François Villemure de l'escouade nautique les documents demandés. Photo : Ivanoh Demers

La SQ fait environ 1000 sorties nautiques par année. Parmi ces sorties, elle remet environ 800 constats d'infraction et donne 3500 avertissements.

Je choisis certains bateaux parce qu'il y a beaucoup de gens dessus, explique l'agent Villemure.

L’escouade nautique de la Sûreté du Québec intercepte un bateau lors d'une soirée de feux d’artifice. Photo : Ivanoh Demers

Les vestes de flottaison donnent lieu au plus grand nombre de constats d'infraction; soit il n'y en a pas en quantité suffisante, soit qu'elles ne sont pas de la bonne taille.

Une veste de flottaison manquante vaut un constat d'infraction de 273 $. Photo : Ivanoh Demers

Les plaisanciers ont le droit de consommer de l'alcool, mais ne peuvent excéder 80 milligrammes d'alcool par 100 ml de sang.

Aussi, tous les éléments de sécurité doivent être facilement accessibles sur le bateau. Si ça prend 5 minutes pour sortir l'équipement de sécurité, ça ne fonctionne pas, explique Jean-François Villemure.

Le policier Jean-François Villemure vérifie que l'extincteur d'un bateau intercepté fonctionne correctement. Photo : Ivanoh Demers

Pendant les feux d'artifice cet été, en plus des policiers de la SQ, ceux de Montréal et de Longueuil vont également assurer la sécurité sur le fleuve Saint-Laurent.

L'escouade nautique profite elle aussi des feux d'artifice, pendant que des plaisanciers sur des hors-bord regardent le spectacle. Photo : Ivanoh Demers

La Sûreté du Québec est aussi visible sur plusieurs autres plans d'eau pendant la saison estivale.

Avec les informations de Karine Bastien