Des analystes saluent l’abandon de la réforme du marché de l’électricité

« [Cette réforme] n’était pas nécessaire », applaudi Evan Bahry, directeur général de la Société indépendante des producteurs d’électricité de l’Alberta que la ministre de l’Énergie, Sonya Savage, a par ailleurs consulté avant de faire son annonce la veille.

C’est un modèle avec lequel nous sommes habitués. Il force nos membres à se faire compétition et il donne le pouvoir aux consommateurs.

Vincent Morales, analyste en économie propre à l'Institut Pembina, avait lui aussi plusieurs critiques par rapport à la réforme du NPD.

Pour ce dernier, le marché actuel avait permis d’enlever le risque sur les épaules des consommateurs pour le mettre sur ceux des investisseurs.

« Avec le marché [du NPD], on aurait fait exactement l’inverse », indique-t-il.

M. Morales pense tout de même que la province doit se tourner vers un autre marché de l’électricité pour mieux intégrer les innovations dans le domaine des énergies renouvelables.

On pense qu’il y a d’autres manières d'agir qui permettrait de garder un système fiable et abordable pour les Albertains en plus d’améliorer le service avec une électricité qui produit moins de gaz à effet de serre.

