L’éducation domine les discussions à la dernière journée de l’assemblée annuelle des Premières Nations

Les délégués ont notamment adopté une résolution pour créer un comité national dont le mandat sera de préparer un plan de 10 ans pour l’éducation.

Pour ce faire, on demande au gouvernement fédéral de redonner aux peuples des Premières Nations la responsabilité de gérer leurs besoins en éducation, et de fournir le financement adéquat pour combler ces besoins aux niveaux primaire, secondaire et même postsecondaire.

La cheffe régionale de l'Ontario, RoseAnne Archibald, à la cérémonie de clôture de l'assemblée générale de l'APN le 25 juillet 2019 à Fredericton. Photo : La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

On souhaite également que l'enseignement de l'histoire des Premières Nations soit obligatoire dans toutes les écoles au Canada.

Les délégués réunis à Fredericton souhaitent de plus voir les communautés offrir une formation collégiale et universitaire, car ces institutions postsecondaires sont souvent loin du lieu de résidence des jeunes autochtones.

Écoles résidentielles : la majorité des demandes d’indemnisation traitées

Au 31 mai, 99 % des demandes d'indemnisation des survivants des pensionnats autochtones avaient été remplies, est venu dire l'avocat de l'Assemblée des Premières Nations, Stuart Wuttke, aux chefs autochtones réunis jeudi.

De ce nombre, environ 89 % ont été complétées et les personnes indemnisées.

La somme moyenne des indemnisations s'élève à 111 000 dollars par personne. Le Canada a payé 3,2 milliards de dollars aux anciens écoliers des pensionnats depuis que le gouvernement fédéral, en 2007, a accepté de les indemniser.

Stuart Wuttke, conseiller juridique auprès de l'Assemblée des Premières Nations, le 25 juillet 2019 à Fredericton. Photo : Radio-Canada / CBC

De la fin des années 1800 jusqu’en 1996, date de la fermeture du dernier pensionnat autochtone, plus de 150 000 enfants autochtones âgés de 5 à 16 ans ont été retirés de leurs familles et placés dans ces « écoles résidentielles ». Nombre d’entre eux ont été régulièrement victimes d'agressions physiques et sexuelles dans ces institutions.

Les survivants des écoles résidentielles doivent maintenant décider de ce qu'il adviendra de leur dossier personnel. Ils peuvent les conserver, les léguer au centre pour la Vérité et la Réconciliation, ou demander à ce qu'ils soient détruits en 2027.

Plusieurs chefs qui ont pris la parole jeudi à Fredericton ont plaidé pour que ces dossiers soient archivés. Ted Quewezance, l'ancien chef de la Première Nation de Keeseekoose, en Saskatchewan, a notamment affirmé que l'histoire des sévices qu'il a subis dans les écoles résidentielles devait maintenant appartenir à ses « enfants, au public en général, et au monde. »

Premières Nations : à Halifax pour deux événements majeurs en 2020

La prochaine assemblée générale de l’Assemblée des Premières Nations aura lieu l’an prochain, du 7 au 9 juillet, à Halifax, tout juste avant le début des Jeux autochtones nord-américains de 2020.

En plus des quelque 6000 athlètes, entraîneurs et spectateurs attendus pour les Jeux du 12 au 18 juillet, ce seront environ 600 chefs et 1600 délégués qui vont converger vers la capitale de la Nouvelle-Écosse.

Avec des renseignements de Sophie Désautels et de CBC