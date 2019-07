Le camp d’été ReVE est un tremplin pour l’intégration

Plus d’une centaine d'enfants francophones principalement issus de l’immigration participent cette année au camp ReVE de l'Accueil francophone à Winnipeg. Ce camp gratuit vise à favoriser l’intégration en donnant aux jeunes une occasion d’apprendre la culture manitobaine.

Du lundi au vendredi, des jeunes de 6 à 17 ans se rendent à l'école Taché du quartier Saint-Boniface.

À travers ce camp, qui dure trois semaines, les adolescents participent à plusieurs activités sportives, en plus de faire du bricolage et d'effectuer des sorties culturelles ainsi que des promenades en pleine nature.

En outre, les jeunes font des activités pédagogiques en matinée afin d’éviter une rupture totale entre les deux années scolaires.

L’un d’eux, Lolonga Nendgo, est enchanté. Je trouve le camp amusant , lance-t-il. Son ami Ryan Hamlaoui est d’accord, je trouve que le camp a plusieurs activités et j'aime ça moi , dit-il.

Le camp ReVE de l'Accueil francophone en est à son huitième été. Son objectif reste le même : d'offrir des activités exclusivement francophones aux enfants de familles de nouveaux arrivants.

Depuis trois ans, le camp ReVE a aussi ouvert ses portes aux enfants franco-manitobains.

Cette année, 137 personnes ont fait demande pour le camp. Trente jeunes ont été refusés, car la capacité d'accueil est limitée. L'engouement des inscriptions prouve qu’il y a grand besoin , affirme Gilbert Weeh, le coordonnateur du camp.

Cette année, plusieurs de ces activités pédagogiques offertes par le camp nécessitent un plus grand travail d'équipe et de collaboration entre les jeunes. M. Weeh dit que cet environnement plus social, c’est un tremplin pour leur intégration .

Ils sont super excités de travailler et de monter des projets ensemble, de connaître des nouvelles personnes [et] des nouvelles idées. Certains viennent avec des idées très fraîches d'autres avaient des idées déjà préparées. Tout cela mis ensemble ça fait un joli bouquet pour le travail , lance-t-il.

Le camp ReVE est gratuit grâce à l'appui financier de la Division scolaire franco-manitobaine et d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Avec les informations de Chantallya Louis