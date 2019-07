Regain de vie du marché immobilier à Moncton

Le marché immobilier est favorable dans la région de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Les observateurs constatent que les maisons se vendent plus rapidement, que les propriétaires reçoivent davantage d’offres, et que les prix demeurent suffisamment abordables pour attirer les nouveaux acheteurs.

Le Grand Moncton attire des gens venus d'ailleurs, et cela affecte positivement le marché immobilier. Je crois qu’on a un peu de tout , affirme André Malenfant, le vice-président de l’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick. On a les baby-boomers, les gens qui reviennent ici pour prendre leur retraite. Mais on a aussi des gens qui sont plus jeunes, qui veulent avoir une meilleure qualité de vie.

Dans cette dernière catégorie, on retrouve Patricia Rosselet et Jonatan Montpetit. Depuis que le couple est arrivé au Nouveau-Brunswick, l’achat d’une maison unifamiliale est soudainement devenu à leur portée.

C'est à peu près la taille de notre appartement à Vancouver! , s’enthousiasme Mme Rosselet en visitant une maison pour lequel le prix demandé est de 299 000 dollars. Où ils habitaient ces dernières deux années et demie, une maison comme celle-ci dépasserait un million et demi.

Patricia Rosselet. Photo : Radio-Canada

À Vancouver, c'est inatteignable. Les gens comme nous sont locataires par force. Et souvent dans des petits appartements , observe l’acheteuse potentielle.

On peut se le permettre , renchérit Jonatan Montpetit. À Vancouver, c'est impossible. On est éliminé du marché, et c'est du rêve qu'on ne pourrait jamais atteindre.

L’agent immobilier Jean Daigle se réjouit de cette activité du marché de Moncton.

Dans le Grand Moncton, on comptait environ 4300 maisons à vendre en 2015. Aujourd’hui, il y en a 1300 de moins. Une propriété qui restait sur le marché pendant plus de quatre mois par le passé trouve maintenant preneur en trois mois.

À travers tout cela, les prix restent relativement stables : 9 maisons sur 10 vendues dans la région de Moncton valent moins de 300 000 dollars. Les vendeurs obtiennent en moyenne 97 % du prix demandé, et bien souvent le vendeur reçoit plus d’une offre pour sa propriété.

Est-ce que ça va durer?

Jean Daigle croit que ce n'est qu'une question de temps avant que l'offre ne réponde plus à la demande. Je pense que c'est la prochaine étape , avance-t-il. On verra sans doute les prix monter.

Ça reflète notre économie , juge de son côté André Malenfant. Ça reflète le niveau salarial de la population en général.

André Malenfant, vice-président de l’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Quand il regarde dans sa boule de cristal, M. Malenfant voit que toute bonne chose a une fin… éventuellement.

Est-ce que ça va durer? Non , dit-il. La tendance immobilière est cyclique. Donc on est probablement au sommet ou très près du sommet, et puis il y aura une autre baisse.

C'est un bon temps pour vendre. C'est un bon temps aussi pour acheter. C'est bon pour les deux , résume-t-il.

D’après le reportage de Michel Nogue