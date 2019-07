Aide financière pour lancer un studio d’effets spéciaux à Matane

Squid Squad Studio reçoit 100 000 $ du gouvernement du Canada pour acheter de nouveaux équipements et logiciels. Cet investissement permettra à la jeune entreprise matanaise de démarrer la production d’effets visuels.

Un texte d'Ann-Sophie Gravel

La moitié du montant a déjà été investie puisqu’un serveur et certains logiciels ont déjà été achetés.

L’aide est particulièrement bénéfique, puisque les outils liés aux effets spéciaux coûtent très cher. Comme je l’explique souvent, un seul logiciel coûte 15 000 $, affirme la directrice générale de Squid Squad Studio, Lucie Dumas. Alors, il faut beaucoup d’argent pour être aux standards de l’industrie.

La directrice générale a commencé à travailler cet automne afin de préparer un studio qui répond aux demandes précises de l’industrie. Ils ont notamment tout installé pour protéger les précieux secrets de leurs projets cinématographiques. Le bureau est doté de vitres teintées, d'une caméra de surveillance et d'un système de sécurité.

Quatre employés ont été engagés cet hiver et 13 autres jeunes sont prêts à se joindre à l’équipe lorsque le studio aura plus de contrats. L’entreprise a priorisé des étudiants et finissants du Cégep de Matane, reconnu pour sa technique d’animation 3D, afin de garder les jeunes en région.

Le député d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, Rémi Massé était présent jeudi pour faire l’annonce de l’aide financière à L’ALT Numérique Desjardins.

Squid Squad Studio travaille présentement sur un projet d’effets spéciaux avec un studio montréalais. D’autres entreprises ont déjà démontré leur intérêt à faire affaire avec eux.