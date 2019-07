Sudbury aura bientôt la plus grande murale au Canada

L’artiste RISK, un des invités du 5e festival sudburois Up Here, réalisera en août une immense murale de près de 7500 mètres carrés sur l’ancien hôpital Saint-Joseph de la rue Paris.

Selon les organisateurs du festival d’art urbain et de musique émergente, la murale, qui surplombera le lac Ramsey, sera quatre fois plus grande que la détentrice du record actuel.

Son travail, c’est du bonbon pour les yeux. RISK a le don de transformer les espaces , a déclaré Christian Pelletier, cofondateur du festival.

Une oeuvre de l'artiste RISK, qui compte plus de 30 ans de carrière et a eu un immense impact sur l'évolution du graffiti comme forme d'art. Photo : RISK

Quand les gens passeront dans la rue Paris ou verront la murale de l’autre côté du lac Ramsey, ça ressemblera à une usine à rêves. Cela dira au monde entier que Sudbury est l’un des endroits les plus cools et les plus créatifs. Christian Pelletier, cofondateur du festival Up Here

Nous sommes ravis de collaborer à ce projet passionnant pour Sudbury , a déclaré Angelo Butera, le PDG de Panoramic Properties, à qui appartient le bâtiment.

Cela deviendra probablement la plus grande œuvre d’art contemporain au Canada , a-t-il ajouté.

Le festival Up Here se déroule du 16 au 18 août. Plusieurs artistes visuels et musiciens du Nord de l’Ontario et d’ailleurs y participent.