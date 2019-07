Agression physique contre une intervenante de la DPJ

Les intervenants de la DPJ ont le mandat de s'assurer que les enfants vivent dans un environnement sécuritaire. Une situation qui les amène parfois à devoir retirer des enfants de leur famille.

Le président régional du syndicat APTS, Yannick Martin, affirme que ces situations peuvent engendrer certaines problématiques.

C'est rare que les parents soient heureux de se voir retirer la garder de l'enfant ou d'avoir des conditions à respecter, donc les intervenants au niveau de la jeunesse peuvent être intimidés ou recevoir de menaces. Je ne dirais pas que c'est quotidien, mais le terme régulier peut être utilisé , indique-t-il.

Lundi dernier, la situation a dégénéré. Cette fois, une mère s'en est prise physiquement à son intervenante pour une raison inconnue.

La victime, qui aurait notamment eu le nez fracturé, a dû être transportée à l'hôpital.

Lorsqu'on parle d'agression verbale et physique, ce sont toujours des gestes à déplorer, peu importe qui, peu importe les raisons, ce sont des choses qui sont inacceptables. Je ne connais pas tous les détails, mais c'est quelque chose qui ne doit pas être toléré dans notre société , affirme Yannick Martin.

Yannick Martin assure que la violence physique survient très rarement, mais confirme que les menaces verbales sont fréquentes.

Devrait-on alors protéger davantage les employés de la DPJ?

Yannick Martin croit qu'il faut y réfléchir.

Il y a des formations qui sont offertes sur comment gérer l'agressivité, comment être vigilant dans des situations où il peut y avoir agressivité ou violence, est-ce que c'est suffisant? Je serais porté à dire qu'après analyse de la situation qu'on vient de vivre, de voir si c'est suffisant , plaide-t-il.

Il y a aussi la consigne qu'ils puissent être accompagnés d'un collègue ou des policiers lorsque la situation est prévisible, mais il y a toujours des situations imprévisibles qui peuvent survenir. On est des humains qui travaillent avec des humains alors il y a toujours une part d'imprévu , ajoute Yannick Martin.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) affirme que certains usagers ou leurs parents ont de grands besoins, souvent de grandes douleurs et parfois des réactions inhabituelles et agressives. Selon l'organisation, même si ces réactions sont compréhensibles dans les circonstances , ce n'est tout de même pas acceptable.

Le CISSS-AT assure également que la sécurité de ces employés est une priorité.