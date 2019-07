Changements au sein des Huskies de Rouyn-Noranda

Leblanc était à l'emploi de la formation rouynnorandienne depuis 2014 et portait aussi le titre d'assistant-directeur-gérant. C'est la deuxième fois en 3 ans que le recruteur-chef des Huskies est embauché par une équipe de la LNH.

Pour le directeur général et entraîneur-chef des Huskies, Mario Pouliot, c'est un signe que leur département du recrutement a une très bonne réputation.

C'est certain qu'on va le manquer énormément, mais on est vraiment content pour lui et puis de voir un des nôtres qui accès à la Ligue nationale, c'est définitivement un plus pour notre organisation , explique Pouliot.

Les Huskies annoncent aussi que Gilles Bérubé occupera le poste de Directeur opérationnel de l'équipe. Il succède ainsi à Ian Clermont, qui a quitté l'organisation cet été.

Je pense qu'il y a des améliorations à faire qui auraient été faites probablement au niveau des restaurants, des bars, des boutiques , fait valoir l'homme d'affaires qui a été propriétaire du IGA Bérubé pendant près de 20 ans. I l faut comprendre que nos partisans ce sont des clients. Les gens quand ils viennent au hockey, oui il y a une partie hockey dont Mario s'occupe. Moi je ne m'occupe pas du hockey, mais du restant, s'assurer que nos commanditaires sont bien en vue et heureux.

Les Huskies ont confirmé que lors de la première partie le 19 septembre, les bannières de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial seront hissées dans les hauteurs de l'aréna Iamgold.