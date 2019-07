Soir de première réussi pour la Troupe Chaud Bizzz

La troupe Chaud Bizzz a présenté devant une salle presque comble la première de sa série de spectacles Baie-Comeau : D'aventure et de culture au centre des Arts de Baie-Comeau mercredi soir.

Tant les artistes que les spectateurs ont semblé comblés par cette première représentation, selon le producteur et metteur en scène Simon Philibert.

C’est très très positif pour une première. On est excessivement content. Les artistes ont donné une performance extraordinaire et je pense que les gens dans la salle ont pu le ressentir parce que dès les premières notes du spectacle, on a senti l’énergie du public qui était vraiment avec nous. Simon Philibert, producteur du spectacle «<span class="nbsp"></span>Baie-Comeau<span class="nbsp"></span>: D'aventure et de culture<span class="nbsp"></span>»

La réponse du public a été excellente, vraiment. On voyait les gens chanter avec nous, taper des mains. On n’avait même pas à leur demander! , ajoute la chanteuse Jolyane Lemay.

Cette réception est d’autant plus satisfaisante pour la troupe Chaud Bizzz après les mois de travail qu’a demandés la création du spectacle Baie-Comeau : D’aventure et de culture, explique Simon Philibert.

C’est le spectacle le plus complexe qu’on a eu à présenter, principalement en raison de la narration et de l’aspect musical. Bernard Fortin [qui fait la narration] intervient à plusieurs moments dans le spectacle et c’est imbriqué à l’intérieur de chansons. Donc, les transitions musicales sont excessivement complexes à réaliser. Simon Philibert, producteur du spectacle «<span class="nbsp"></span>Baie-Comeau<span class="nbsp"></span>: D'aventure et de culture<span class="nbsp"></span>»

Objectif costaud

En plus d’offrir un divertissement multidisciplinaire pour le public, le spectacle Baie-Comeau : D’aventure et de culture tente également de raconter l’histoire de Baie-Comeau et de ses environs.

Avec l’aide de plusieurs historiens et de la Société historique de la Côte-Nord, les auteurs ont arrimé un solide contenu historique aux performances musicales des artistes.

Les organisateurs ont également recueilli les photos et archives de plusieurs citoyens pour les intégrer au spectacle.

Notre objectif est que les gens ressortent en disant : “j’ai passé une belle soirée”, mais surtout : “j’ai découvert l’histoire de la Côte-Nord et j’en suis fier”. Simon Philibert, producteur du spectacle «<span class="nbsp"></span>Baie-Comeau<span class="nbsp"></span>: D'aventure et de culture<span class="nbsp"></span>»

L’objectif éducatif du spectacle semble donc réussi, selon les observations de Simon Philibert.

Même des personnes plus âgées originaires de Baie-Comeau sont venues me voir [après le spectacle] pour me dire qu’elles ne connaissaient pas tel ou tel aspect de l’histoire. C’est ce qui est vraiment intéressant avec un spectacle comme celui-là , raconte-t-il.

La programmation du spectacle inclut de nombreux artistes locaux, dont le Septilien Yvan Pedneault, mais aussi les chanteurs du chœur Le Vent Tout en Musique et les danseurs de l'Académie de danse de Baie-Comeau. Simon Philibert est d’ailleurs originaire de Baie-Comeau.

Le spectacle s’adresse également aux gens de l’extérieur et aux touristes. La Ville de Baie-Comeau compte entre autres sur lui pour attirer les passagers des bateaux de croisière.

Le spectacle est présenté les mercredis, jeudis, vendredis et samedis soirs jusqu'au 17 août, à l'exception de la semaine du 22 juillet.