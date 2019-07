Les appels au public : une méthode efficace pour les policiers?

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) a lancé un appel au public dans l’espoir d’obtenir de nouvelles informations concernant une affaire mystérieuse qui date de plus de 20 ans. Quatre personnes âgées avaient disparu dans la région de Muskoka, et aucun corps n’a jamais été retrouvé. Est-ce que cet appel permettra enfin de faire la lumière sur ce qui est maintenant considéré comme quatre homicides?

C’est un bon moment pour demander l’aide du public , a expliqué jeudi la porte-parole du PPO, Carole Dionne. Les policiers ont espoir que des gens qui savent quelque chose et qui étaient réticents à parler il y a 20 ans se manifesteront.

Pour la PPO, cet appel n’est pas vain et cette stratégie a déjà fait ses preuves.

Nous avons déjà eu du succès, j’ai connaissance de 12 situations similaires à celle-ci, où aucun corps n’avait été retrouvé, mais qui se sont soldées par des condamnations pour homicide. Récemment avec la police provinciale, il y a eu le Simcoe County Case Files , souligne Carole Dionne.

Cette enquête concernant la disparition de Grant Ayerst et Norman Whalley avait débuté en 1991 et les policiers avaient lancé une campagne sur les réseaux sociaux des années plus tard dans l’espoir d’obtenir de nouveaux indices.

La méthode a été un succès, car des accusations de meurtres ont été déposées l’année dernière et il y a eu des condamnations.

Signe probable d'un nouveau développement dans l’enquête

Pour le policier à la retraite et chercheur universitaire Gregory Brown, cet appel au public 20 ans après les quatre disparitions pourrait être un signe qu’il y a un nouveau développement dans l’enquête.

Cela vient appuyer l’idée qu’il pourrait y avoir eu un développement et c’est pourquoi ils demandent publiquement aux gens de se remémorer ou de faire parler leur conscience , analyse l’ancien policier d’expérience, qui a travaillé plusieurs années comme enquêteur à Ottawa.

Le fait qu’ils aient confirmé que ce soit des homicides et qu’ils demandent en même temps l’aide du public me font dire qu’ils ont de nouvelles informations dans l’enquête. Gregory Brown, policier à la retraite et chercheur universitaire

Selon lui, ces appels aux nouvelles informations sont souvent le résultat d’un élément nouveau, plutôt qu’un appel de la dernière chance.

C'est également une méthode qui peut avoir son utilité dans une enquête, croit M. Brown.

Dans ma propre expérience, j’ai eu des cas où un appel public qui demande aux gens de se rappeler a généré de l’information très importante. Dans ce cas-ci, il y aurait pu avoir des circonstances 20 ans plus tôt qui auraient empêché quelqu’un de partager des informations , estime-t-il.

Les policiers auront maintenant la tâche de faire le tri dans la masse d’information qu’ils recevront du public.