Comprendre la magie du 15e Festi-Plage de Cap-d’Espoir en 10 citations

Plus de 3800 personnes étaient présentes mercredi soir sur la plage de Cap-d'Espoir pour assister au premier spectacle du 15 e Festi-Plage mettant en vedette Fouki, Loud et DJ Bynon. Cette soirée décrite comme un « départ fulgurant » par l’organisation laisse entrevoir une édition couronnée de succès. Voici 10 citations pour comprendre la magie de l’événement.

Le Festi-Plage de Cap-d'Espoir, c’est extrêmement festif! Les deux pieds dans le sable, sur le bord de la mer. On étire ça jusqu’à 2 h 30 du matin avec les DJ. Les gens vont se baigner à minuit. C'est ça, le festival de Cap-d’Espoir! Ghislain Pitre, président du Festi-Plage

Le DJ Bynon a fait danser les festivaliers très tard mercredi soir, voire même jeudi matin Photo : Steven Melanson

Cette année, on a amené des nouveaux styles musicaux. La réponse à la billetterie en ligne n'a jamais été aussi forte pour le mercredi soir. On devrait avoir une foule record. Ghislain Pitre, président du Festi-Plage

Loud sur la scène du Festi-Plage de Cap-d'Espoir Photo : Steven Melanson

Il y a quinze ans, on n’avait même pas un budget de 75 000 $. Cette année, on est à 650 000 $. C’est stressant un peu de dire ces chiffres-là, mais on demeure un petit festival avec des gros moyens. Ghislain Pitre, président du Festi-Plage

La programmation musicale à venir au Festi-Plage 25 juillet : 2Frères, Alter Ego et DJ Lucky Rose

26 juillet : Travis Cormier, Hommage à Queen avec Yvan Pednault, Route 66 et DJ David A

27 juillet : Bernard Adamus, Les Trois Accords, Québec Redneck Bluegrass Project et DJ David A

Il n’y a personne qui est payé pour organiser le festival. On est tous des bénévoles. Les gens se sont approprié l’événement. Ghislain Pitre, président du Festi-Plage

Les quatre soirées musicales du Festi-Plage explorent des styles musicaux très différents. Photo : Steven Melanson

Cette année, on a rentré trois nouveaux membres du conseil. Ce sont des jeunes de la place qui ont étudié à l’extérieur, qui reviennent en région et qui veulent s’impliquer. Ça fait une bonne différence. Ils apportent du sang neuf et de l’énergie nouvelle. Ghislain Pitre, président du Festi-Plage

Les organisateurs ont l'habitude de sonder les festivaliers afin de monter une programmation à leur image. Cette année, le nom de Loud était sur toutes les lèvres. Photo : Steve Melanson

L’apport financier des entreprises locales est extraordinaire. Il y a environ 90 000 $ qui viennent des commerces du coin qui appuient et encouragent le festival. On n’a pas les Telus, les Hydro-Québec ou la SAQ. Ghislain Pitre, président du Festi-Plage

Fouki a ouvert le 15e Festi-Plage de Cap-d'Espoir. Photo : Steven Melanson

On veut participer au succès de l’événement. On est dans de petites communautés. Sans les commanditaires, le Festi-Plage ne pourrait pas se payer des spectacles de ce niveau-là. Bill Sheehan, copropriétaire d'E. Gagnon et Fils, commanditaire du Festi-Plage

Les artistes se produisent sur une scène montée directement sur la plage de Cap-d'Espoir. Photo : Steven Melanson

D'avoir des groupes comme ça, sur la plage à Cap-d'Espoir, c’est quand même assez impressionnant! On est un petit village de même pas 2000 habitants et on va peut-être être 5000-6000 personnes sur la plage en fin de semaine. C'est une fierté pour notre coin. Bill Sheehan, copropriétaire d'E. Gagnon et Fils, commanditaire du Festi-Plage

Le site du Festi-Plage ne peut contenir plus de 6000 personnes parce que la mer se trouve derrière les spectateurs. Photo : Steven Melanson

On commandite le festival depuis le tout début. On ne le fait pas juste par affaire. C’est pour que les gens autour de nous, nos employés, aient une vie agréable. Mathieu Duguay, directeur chez N. & R. Duguay Construction, commanditaire du Festi-Plage

Le DJ Bynon en pleine performance lors de la soirée d'ouverture du Festi-Plage. Photo : Steven Melanson

Ghislain Pitre, le président du festival, prend ses vacances pour monter le festival avec son équipe. Ces gars-là sont dévoués au "boutte". Sans eux, ça serait impossible. Mathieu Duguay, directeur chez N. & R. Duguay Construction, commanditaire du Festi-Plage

Avec les informations de Nadia Ross