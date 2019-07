Le mégaprojet de mine Frontier dans l'intérêt public malgré ses effets sur l'environnement

« Même si nous estimons que le projet aura des effets négatifs importants et qu’il y aura des effets cumulatifs sur certaines composantes environnementales et communautés autochtones, nous considérons que ces effets se justifient et que le projet Frontier est dans l’intérêt public », note un résumé de la décision de la commission d’examen conjoint formée de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et l'agence de réglementation de l’énergie de l’Alberta.

L'évaluation environnementale justifie sa décision par les retombées économiques et les emplois créés par le projet.

Le rapport note que le projet « devrait créer 7000 emplois pendant la construction et jusqu’à 2500 emplois pendant la durée de vie de la mine, soit 41 ans, et sa contribution directe aux administrations fédérale, provinciale et municipale devrait s’élever à plus de 70 milliards de dollars ».

Le projet de mine Frontier est proposé par l’entreprise de Colombie-Britannique Teck Resources. Son coût est estimé à plus de 20 milliards de dollars. Le projet comprend deux mines à ciel ouvert et doit produire 260 000 barils de bitume par jour.

Plus de détails suivront