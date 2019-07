Les maires du Grand Vancouver approuvent l’extension du SkyTrain à Surrey, mais pas plus

La ligne Expo du SkyTrain de Vancouver ne s’arrêtera plus à King George, mais sera prolongée de quatre stations dans le quartier de Fleetwood.

Les maires du Grand Vancouver ont adopté le plan d’affaires approuvant l’extension de quatre stations pour le SkyTrain à Surrey lors de la dernière rencontre du Conseil des maires sur le transport régional.

Seule la première phase du projet, estimée à 1,6 milliard de dollars pour la construction de quatre stations, a été approuvée, à condition que les coûts des travaux ne soient pas dépassés.

Si les travaux se déroulent comme prévu, le nouveau service sera offert en 2025.

Limites de financement

Les maires veulent impliquer davantage les gouvernements provincial et fédéral dans le financement de la phase trois du projet . Celle-ci permettrait le prolongement du SkyTrain jusqu’au centre de Langley.

Son maire, Val van den Broek, assure que les communautés au sud du fleuve Fraser ont besoin d’un investissement majeur en transport public et que toute sa région bénéficierait de l’extension du SkyTrain entre Surrey et Langley.

Ce projet de prolongement de 16.5 km pour relier les villes de Surrey et Langley coûterait 3,12 milliards de dollars selon TransLink.

Selon les projections, le tronçon pourrait accueillir quelque 62 000 passagers par jour en 2035.

« La population de Surrey, de la ville de Langley et du canton de Langley va croître pour atteindre 280 000 habitants d’ici 2035. On doit être prêts, sinon nous serons coincés dans la congestion routière, ce qui nuira à notre économie et à la qualité de l’air, » prévient Jack Froese, le maire du canton de Langley.

Il demande un engagement plus poussé du fédéral et du provincial sur l’intégralité du projet d’extension jusqu’à Langley.

Avec les informations de Eva Uguen-Csenge