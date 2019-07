Le hockey sur glace en plein été à Sept-Îles

En plus des techniques de patinage, du maniement de rondelle et des tirs au filet, les entraîneurs tentent de transmettre le plaisir de jouer et le respect entre les joueurs.

Durant les journées à l'école de hockey, ils ont deux heures de glace, deux heures hors glace et puis ils ont une heure de conférence , énumère Tommy Lapierre, directeur de l'école de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis.

Aujourd'hui, la conférence, c'est au niveau de l'équipement de hockey. Donc, ils se font présenter de nouveaux produits qui sont sur le marché. Donc, on a de nouveaux produits. Ils peuvent le voir. Ça les fait rêver un peu et c'est vraiment apprécié de la part des jeunes , poursuit-il.

Tommy Lapierre, directeur de l'école de hockey Carbonneau/ Duchesne/ Dykhuis. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Plusieurs des jeunes hockeyeurs rencontrés n'en sont pas à leur premier passage à cette école de hockey. C'est le cas notamment de William Gallant de Sept-Îles.

Avant, quand j'étais plus petit, j'avais beaucoup de vitesse et puis plus je grandissais, plus je la perdais. Mais maintenant, j'ai repris ma vitesse et puis j'aime mieux ça , se réjouit le jeune hockeyeur.

Ils nous apprennent à améliorer les affaires dans lesquelles on a plus de difficulté , témoigne William.

Une nouvelle école de hockey à Uashat mak Mani-Utenam

Par ailleurs, le hockeyeur innu Adam Jourdain, également entraîneur à l'école de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis, veut mettre sur pied avec deux autres joueurs une école de hockey à Uashat mak Mani-Utenam.

Napessis André, Yoan Pinette et Adam Joudrain veulent transmettre leur amour du hockey et leurs bons conseils aux jeunes Innus à l'aréna Mario-Vollant de Uashat dès l'été 2020.

Nos chandails sont retirés dans notre communauté. Alors, c'est important de redonner un peu à notre communauté, aux jeunes. On pensait plus aux jeunes , explique Adam Jourdain.

Adam Jourdain, ancien joueur des Huskies de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

L’école de hockey aura une couleur spéciale adaptée à la culture innue, souligne-t-il. C'est sûr que moi, je parle innu. Ça fait que déjà là, c'est un gros plus. Les Innus ont aussi une façon de jouer au hockey qui est un peu différente des non-autochtones. Alors, c'est sûr qu'on va adapter notre école de hockey avec ça , dit-il.

L’école Carbonneau/Duchesne/Dykhuis et la nouvelle école à Uashat mak Mani-Utenam ne devraient pas se faire concurrence. Elles seront d'ailleurs tenues à des moments différents.

Avec les informations de François Robert