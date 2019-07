Les policiers sollicitent à nouveau l'aide de la population pour retrouver Gérard McDermott

L'homme de 80 ans portait à ce moment un jean bleu, un manteau bleu foncé et une casquette noire et grise.

La famille craint pour sa sécurité , indique le sergent de la SQ Hugues Beaulieu. Il conduit un Dodge Journey 2010 de couleur or, immatriculé J71 GFN. Il mesure un mètre 73, [pèse] 140 livres. Il a les cheveux blancs et courts et il a de la difficulté à marcher également .

Pour transmettre de l'information sur la disparition de Gérard Mc Dermott les citoyens sont invités à contacter la Sûreté du Québec.