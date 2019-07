Réfection en vue pour l’autoroute Klondike Nord au Yukon

Une portion de l’autoroute Klondike Nord, qui relie Whitehorse à Dawson, au Yukon, bénéficiera d’une cure de rajeunissement au cours des 8 prochaines années. Les gouvernements fédéral et yukonnais investissent respectivement 118 millions et 39 millions de dollars pour le projet qui devrait être terminé en 2027.

Les travaux de reconstruction, de restauration et de pavage qui commenceront en 2020 se feront sur près de 100 kilomètres entre Carmacks et l’intersection de la route Dempster.

Deux ponts seront réparés sur ce tronçon, alors que le pont de Crooked Creek sera remplacé.

Selon les deux gouvernements, en plus d’augmenter la sécurité de la route et d’en améliorer l'état, ce projet doit permettre à la route de mieux résister aux effets des changements climatiques et à la forte fonte du pergélisol dans la région.

Le projet doit aussi faciliter l'accessibilité au nombre croissant de projets du secteur des ressources naturelles du territoire.

« Les entreprises, qui se fient à cette route pour le transport de biens et de services, pourront aussi profiter de son efficacité accrue », ajoute le ministre de la Voirie et des Travaux publics du Yukon, Ricard Mostyn.

« Une fois le projet complété, ce travail réduira considérablement les coûts pour maintenir cette section de l’autoroute », ajoute le député fédéral du Yukon, Larry Bagnell. « Bien entendu ce sera une économie pour les contribuables du Yukon. »

La route a été construite en 1978 et son revêtement n’est pas idéal pour le transport de marchandises.

Des restrictions de poids sont imposées au printemps pour la protéger. C’est un inconvénient pour les entreprises et communautés du Nord.

Selon Ricard Mostyn, les travaux ne permettront probablement pas d’éliminer ces restrictions de charge saisonnière. Cependant, cela devrait permettre de les assouplir en permettant plus de poids ou en abrégeant la saison des limites.