Le manque de camions ralentit la collecte des matières résiduelles à Québec

Le manque de camions d'un fournisseur et un surplus de matières résiduelles expliquent le ralentissement dans la collecte des ordures et du recyclage sur environ 2 % du territoire selon la Ville de Québec.

Un des fournisseurs est en manque important de camions et de main-d’oeuvre. Même si on a résorbé un retardement, de nouveaux se créent continuellement , explique la porte-parole de la Ville, Wendy Whittom,.

Au-delà du manque de main-d’oeuvre qui affecte plusieurs secteurs, le manque de camions est dû à une défaillance du fournisseur Sani-Terre selon ce qu’affirme la porte-parole.

Si un camion se brise, on est vulnérable , concède-t-elle.

La Ville fait donc appel à un autre fournisseur, Matrec, afin de compenser et prolongeant les périodes de collectes. Elles doivent maintenant être effectuées sept jours sur sept jusqu’à 20 h.

En cas de retard, on demande aux gens de laisser leurs bacs sur le bord de la rue et puis on fera la reprise de la collecte dans les jours qui suivront, , souligne Mme Whitton.

Équilibre précaire

La Ville aurait tout de même réussi à rattraper le retard du début du mois causé par la période des déménagements. Sauf exception, on ne peut pas parler d’une accumulation de plusieurs semaines , ajoute la porte-parole.

Pour ce qui est des secteurs résidentiels, ce sont principalement le nord de Beauport et Saint-Émile qui sont touchés, on parle à l’heure actuelle d’une vingtaine de rues où la collecte n’est pas effectuée , précise la porte-parole de la Ville, Wendy Whittom.

Wendy Whittom, la porte-parole de la ville de Québec pour les travaux publics. Photo : Radio-Canada

Dans tout le reste des arrondissements, le ralentissement toucherait surtout les immeubles multilogements et commerciaux qui ont des bennes à ordures.

En attendant de pouvoir complètement vider l’intérieur des bennes, la Ville envoie des employés des travaux publics pour ramasser les déchets qui se trouvent autour des bennes pleines.

On essaie de diminuer le désagrément tant qu’on n’a pas la machinerie pour récupérer ce qui est à l’intérieur , soutient Mme Whitton.

D’ici à ce que la problématique soit réglée, des frais et des pénalités sont appliqués à Sani-Terre, le fournisseur défaillant.

Vers une refonte des contrats de collecte

Les arrondissements qui sont en contrat avec eux [Sani-Terre] ne le seront plus, comme nous allons prendre ces parties-là en impartition, et maintenant nos contrats seront plus qualitatifs , affirme la porte-parole.

Les nouveaux contrats auront plus de critères à satisfaire au niveau des ressources et de l’expérience des entreprises.

Comme ce fut annoncé au début du mois, d’ici juin 2020, la ville reprendra d’ailleurs elle-même une partie de la collecte des matières résiduelles.