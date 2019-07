Le milieu agricole réfléchit au vieillissement de la main-d'oeuvre

Dans son rapport sur le vieillissement de la main-d’oeuvre publié jeudi, l'agence constate que la proportion de travailleurs âgés de 55 ans et plus à travers le pays est passée de 40,4 % à 51,7 % entre 1996 et 2006.

Le nombre d’agriculteurs a aussi été réduit d'un tiers au cours de la même période, ce qui représente près de 75 000 emplois en moins dans le domaine.

À cet effet, le rapport de Statistique Canada (Nouvelle fenêtre) révèle que le métier d'agriculteur se classe au 16e rang des professions qui ont connu la plus forte baisse de travailleurs entre 1996 et 2006.

Des remèdes existent

Selon Suzanne Campagne, une Saskatchewanaise qui travaille dans le milieu agricole depuis près de 20 ans, les gouvernements ont cependant un rôle à jouer pour remédier à la situation.

Elle croit notamment que des mesures doivent être instaurées pour réduire le coût des terres et de la machinerie, qui découragent les jeunes d’investir dans le milieu agricole.

Le prix des terres et de la machinerie est cinq fois plus élevé qu’il y a dix ans, mais le prix auquel on vend nos produits, lui, reste le même ou diminue , note-t-elle.

Bien qu’elle ne soit pas surprise de ses statistiques, Suzanne Campagne avoue que les jeunes intéressés à prendre la relève sur les fermes se trouvent souvent au sein des familles d’agriculteurs en Saskatchewan.

Malgré tout, elle ne croit pas que l’avenir du milieu agricole est en danger dans la province.

Il y aura toujours des gens qui ont une volonté de travailler dans le domaine , explique-t-elle, tout en avouant que des choses doivent changer pour valoriser davantage le milieu agricole.

Avec les informations de Karel Houde-Hébert