Saison record pour les pêcheurs de homard des Îles-de-la-Madeleine

Selon les chiffres préliminaires publiés par Pêches et Océans Canada, les 325 homardiers de l'archipel ont ramené à quai plus de 5362 tonnes de homard, soit une augmentation de 13 % par rapport à l'an dernier.

La valeur des débarquements est aussi en hausse de 15 %, passant de 68,1 millions de dollars l'an dernier à 78,5 millions de dollars en 2019.

Les quais de Millerand à Bassin et de Grosse-Île ont connu les plus fortes hausses de débarquements avec des augmentations respectives de 26 % et de 23 %.

Casiers à homard aux Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Pour ce qui est du prix versé à quai, il a été plus élevé qu’en 2018 pour les cinq premières semaines de pêche, alors qu’il a été plus bas que l’an dernier pour les quatre dernières semaines.

Pêches et Océans Canada indique que le bilan de la dernière saison de pêche au homard n'est pas encore disponible pour la Gaspésie.