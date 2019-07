Un sommet international sur l’innovation dans les villes à Shawinigan

L’événement rassemblera 75 exposants de plusieurs villes de tailles moyennes québécoises, mais aussi de l’international.

Sous la thématique L’innovation s’invite dans votre ville , des ateliers et panels offriront des solutions pour développer des villes intelligentes.

Cinq grands thèmes seront abordés : la transformation numérique, les citoyens connectés, la mobilité durable, la ville performante et le commerce intelligent.

Une entreprise de Shawinigan, IS Data solutions, a d'ailleurs vu les effets positifs de son passage l'an dernier à la première mouture du sommet, à Nevers en France.

À la suite de notre passage à Nevers, on a pu avoir un contrat avec la Ville de Nevers. Ça nous a permis de prouver notre compétence en France, ce qui est vraiment important. On a beau en avoir ici, si on fait un contrat là-bas et qu'on réussit, les autres agglomérations s'intéressent à nous , indique le président de l'entreprise, Jean-François Janvier-Houde.

Il affirme que d'autres gens en France ont manifesté leur intérêt à rencontrer son entreprise.

Le directeur général du Service de développement économique de la Ville de Shawinigan, Luc Arvisais, souligne que l'économie numérique est foisonnante à Shawinigan. Si on compare avec il y a vingt ans, on est à des années-lumière de ce qu'a déjà été la situation , rappelle-t-il.