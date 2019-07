Deux touristes américains pris pour les fugitifs de la C.-B. à Québec

Vers 10 h 15, les policiers ont reçu un appel de la part de citoyens qui croyaient avoir identifié les deux fugitifs à bord d'une voiture Fit de la marque Honda, sur le boulevard du Lac dans le nord de la Ville de Québec.

La voiture, qui était immatriculée dans l'état américain du Maryland, a été interceptée quelques minutes plus tard sur l'autoroute Laurentienne près de la sortie de la rue de la Faune et du boulevard Jean-Talon.

Les deux personnes à bord du véhicule ont collaboré avec les policiers, selon le porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), David Poitras. Finalement, ce n'était pas du tout relié avec les personnes recherchées dans l'Ouest canadien.

Évidemment des suspects qui sont recherchés à la grandeur du Canada on peut présumer qu'ils sont sur notre territoire , prévient David Poitras.

Lorsqu'on a des informations de ce genre, on prend toutes les précautions, étant donné qu’ils sont considérés comme armés et dangereux, pour valider si les informations données par les citoyens sont véridiques, ou non.

David Poitras, SPVQ