La maison natale de Gilles Vigneault ouverte au public

Il s'agit de la maison natale du célèbre poète nord-côtier.

Magella Landry, président de la fondation Natashquan pour la sauvegarde de la source, un OSBLorganisme sans but lucratif qui a pour mission de protéger le patrimoine des maisons Vigneault de Natashquan, s’en satisfait grandement.

Je suis passionné de mon village et je veux le faire découvrir au plus de monde possible. Je veux aussi que le patrimoine bâti reste vivant le plus longtemps possible , dit-il.

Lors de l’ouverture officielle de la maison le 14 juillet, des portes ouvertes ont été organisées pour que les Natashquanais puissent visiter la maison patrimoniale rénovée.

Selon Magella Landry, une centaine de personnes y ont participé.

C’était gratuit pour remercier les gens d’avoir investi de leur argent dans le projet, parce que Natashquan a donné beaucoup , explique M. Landry, faisant référence aux campagnes de financement organisées pour redonner au site son lustre d’antan.

La maison des parents de Gilles Vigneault durant sa restauration. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La maison est ouverte tous les jours de 9 h à 17 h. Deux guides sur place offrent des visites tout en renseignant les visiteurs sur la vie et l’œuvre de Gilles Vigneault.

Les visiteurs peuvent aussi inscrire des mots qui seront remis à Gilles Vigneault lors de son prochain passage dans son village natal.

Il y a des gens très émotifs dans leurs commentaires. Juste le fait de rentrer dans la maison, ils ont des frissons et sont très heureux , raconte M. Landry.

Magella Landry Photo : Photo offerte par Magella Landry

Selon lui, environ 35 personnes visitent la maison chaque jour depuis son ouverture.

Près de la maison natale de Gilles Vigneault se trouve également la maison de son grand-père et des cuisines d’été qui doivent également être restaurées.