Le président de Savoura et son fils retrouvés morts, confirme la SQ

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé que le président de Savoura, Stéphane Roy, et son fils, tous deux disparus depuis deux semaines, ont été retrouvés morts peu de temps après la découverte de leur hélicoptère.

Dans un bref message transmis sur Twitter, la SQ avait d'abord fait savoir qu'un appareil au sol avait été localisé dans le secteur du lac Valtrie, au nord du parc national du Mont-Tremblant.

Des hauts gradés ont ensuite confirmé qu'il s'agissait bien de l'hélicoptère de M. Roy.

Un nouveau message, publié vers 16 h, a indiqué que deux corps avaient été découverts près de l'appareil. La SQ affirme qu'il s'agit vraisemblablement de Stéphane Roy et de son fils. Des autopsies devront être pratiquées.

Des équipes se trouvent toujours sur le terrain, a précisé la police provinciale. L'enquête suit son cours, a ajouté la SQ sur le réseau social.

De son côté, la famille Roy a indiqué que le moment est très difficile pour tous les membres de la famille Roy et les employés de Savoura, et [elle] demande de vivre ce moment en privé .

La famille a également tenu à remercier le public pour son appui et ses messages de soutien.

Une longue enquête

La SQ et l'armée avaient passé près de deux semaines à écumer un territoire d'abord évalué à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés.

Si cette zone a été rétrécie, notamment grâce à un très faible signal cellulaire capté peu après la disparition du père et de son fils, pour ne plus représenter que 1000 kilomètres carrés, le côté particulièrement accidenté du terrain et le couvert forestier très dense ont ultimement entraîné la suspension des recherches actives, la fin de semaine dernière.

La Sûreté du Québec a par la suite repris son enquête, après avoir obtenu de nouveaux indices. Les recherches se concentraient depuis au nord du parc national du Mont-Tremblant, près du lac Bowden.

Une procédure de triangulation d'un signal de téléphone cellulaire a permis de mieux définir, à nouveau, la zone de recherche. Les enquêteurs se sont également appuyés sur les habitudes de vol de M. Roy, ses trajets habituels et la vitesse estimée de son appareil.

Avec les informations de Pascal Robidas